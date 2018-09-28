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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
28.09.2018 - 21:58, Son Güncelleme:

Kurlar arttı, tekne almak hayal oldu

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Kurlar arttı, tekne almak hayal oldu

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Boat Show Eurasia Fuarı’nda, toplam değeri 570 milyon Euro’yu bulan, boyları 5 ile 41 metre arasında değişen 150 tekne görücüye çıkacak.

11-16 Eylül’de düzenlenen Cannes’daki fuarın ardından gerçekleştirilecek Tuzla Boat Show’da neler olacağı ve tekne, yat sektörünün durumu hakkında sektör temsilcileri açıklamalar yaptı. Boat Show Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, “Fuar 2 Ekim’de kapılarını açacak. En pahalı teknenin fiyatı 75 milyon TL olurken, 50 bin TL’ye de tüketiciler tekne bulabilecek. Motoryatlar, yelkenliler, katamaranlar, ekipmanlar gibi deniz tutkunlarının ihtiyacı olan her şey fuarda bulunabilecek. Sergilenecek teknelerin yüzde 70’i yabancı, yüzde 30’u ise yerli üretim olacak” dedi. Fuarın katılımcıları arasında yer alan Tezmarin, Deniz Yatçılık ve Atölye Kazaz Yachting firmalarının yöneticileri de sektörde yaşanan gelişmeleri Hürriyet ile paylaştı.

CANNES SÖNÜK GEÇTİ

Geçen ay 11-16 Eylül arasında Cannes’da düzenlenen sezonun ilk yat fuarına katıldıklarını ifade eden Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner, “Yatçılık camiası için yılbaşı bu fuardır. Bütün markalar orada tanıtım yapar. Biz de bu markaların Türkiye’deki distribütörleri olarak oradaydık. Her yıl oraya gider ve Türk müşterilerimizle bir araya geliriz. Ancak bu yıl orada tekne alımı için fiyat teklifi isteyen Türk vatandaşı sayısı çok azdı, kontrat çok fazla imzalayamadık. Bundan kurlardaki yükselişin çok büyük etkisi var. Bu fuar o yılın nasıl geçeceği konusunda fikir verirdi. Çünkü bir tekne sipariş edildiği zaman bir daha ki sezona ancak yetişir” dedi. Yüksek kurlar nedeniyle bazı modeller için 2019’un kaybedildiğine dikkat çeken Denizyatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan da, şunları söyledi: “Cannes bizim için sönük geçti. Tuzla’da düzenlenen fuar büyük moral olacak. Kurlardan dolayı satışlarda azalma yaşansa da alınan teknelerin boyu uzadı. Küçük tekne satışlarında bir miktar düşüş yaşanıyor. Düşük bütçesi olanlar, durdu aslında. Almak istedikleri teknenin fiyatı bir anda kurlardaki yükseliş nedeniyle iki katına çıktı.”

75 MİLYON TL’LİK YELKENLİ

Tuzla’da 2 Ekim’de başlayacak fuarın en pahalısı Gweilo isimli yelkenli olacak. 21 aylık bir çalışma sonucunda yapımı tamamlanan yelkenlinin değeri ise 75 milyon TL.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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