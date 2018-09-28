Kurlar arttı, tekne almak hayal oldu

11-16 Eylül’de düzenlenen Cannes’daki fuarın ardından gerçekleştirilecek Tuzla Boat Show’da neler olacağı ve tekne, yat sektörünün durumu hakkında sektör temsilcileri açıklamalar yaptı. Boat Show Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, “Fuar 2 Ekim’de kapılarını açacak. En pahalı teknenin fiyatı 75 milyon TL olurken, 50 bin TL’ye de tüketiciler tekne bulabilecek. Motoryatlar, yelkenliler, katamaranlar, ekipmanlar gibi deniz tutkunlarının ihtiyacı olan her şey fuarda bulunabilecek. Sergilenecek teknelerin yüzde 70’i yabancı, yüzde 30’u ise yerli üretim olacak” dedi. Fuarın katılımcıları arasında yer alan Tezmarin, Deniz Yatçılık ve Atölye Kazaz Yachting firmalarının yöneticileri de sektörde yaşanan gelişmeleri Hürriyet ile paylaştı.

CANNES SÖNÜK GEÇTİ

Geçen ay 11-16 Eylül arasında Cannes’da düzenlenen sezonun ilk yat fuarına katıldıklarını ifade eden Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner, “Yatçılık camiası için yılbaşı bu fuardır. Bütün markalar orada tanıtım yapar. Biz de bu markaların Türkiye’deki distribütörleri olarak oradaydık. Her yıl oraya gider ve Türk müşterilerimizle bir araya geliriz. Ancak bu yıl orada tekne alımı için fiyat teklifi isteyen Türk vatandaşı sayısı çok azdı, kontrat çok fazla imzalayamadık. Bundan kurlardaki yükselişin çok büyük etkisi var. Bu fuar o yılın nasıl geçeceği konusunda fikir verirdi. Çünkü bir tekne sipariş edildiği zaman bir daha ki sezona ancak yetişir” dedi. Yüksek kurlar nedeniyle bazı modeller için 2019’un kaybedildiğine dikkat çeken Denizyatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan da, şunları söyledi: “Cannes bizim için sönük geçti. Tuzla’da düzenlenen fuar büyük moral olacak. Kurlardan dolayı satışlarda azalma yaşansa da alınan teknelerin boyu uzadı. Küçük tekne satışlarında bir miktar düşüş yaşanıyor. Düşük bütçesi olanlar, durdu aslında. Almak istedikleri teknenin fiyatı bir anda kurlardaki yükseliş nedeniyle iki katına çıktı.”

75 MİLYON TL’LİK YELKENLİ



Tuzla’da 2 Ekim’de başlayacak fuarın en pahalısı Gweilo isimli yelkenli olacak. 21 aylık bir çalışma sonucunda yapımı tamamlanan yelkenlinin değeri ise 75 milyon TL.