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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Küresel projelere Türk imzası

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Küresel projelere Türk imzası

2017’de yurt dışında 14.7 milyar dolarlık 241 projeyi üstlenen Türk müteahhitler, 2018’de hem proje sayısını hem de değerini arttırdı. Ticaret Bakanı Pekcan, Türk müteahhitlerin 2018’de 19.4 milyar dolar büyüklüğünde 261 projeyi üstlendiğini açıkladı. Enerji santralları projelerde başı çekerken, en çok iş yapılan 10 ülke sıralamasında ise 2 Avrupa ülkesi yer aldı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlik firmalarının dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen geçen yıl yurt dışında 19.4 milyar dolarlık 261 proje üstlendiğini belirtti. 2017 yılında Türk müteahhitler 14.7 milyar dolar değerinde 241 projenin yapımını üstlenmişlerdi. Böylece 2018’de yüzde 32’lik bir değer artışı oldu. Sektörün Türk bayrağını dünyanın birçok bölgesinde dalgalandırdığını ve ülkeye ciddi bir gelir kazandırdığını kaydeden Pekcan, ulaşılan proje tutarının dünya ekonomik ve siyasi konjonktüründe yaşanan birçok sıkıntıya rağmen elde edilmiş önemli bir başarı olduğunu aktardı. Pekcan, ayrıca söz konusu başarının Türk müteahhitlerinin yurt dışında zor şartlarda da ciddi bir performans gösterebildiğinin kanıtı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

ORTALAMA 75 MİLYON DOLAR

Sektörün ortalama proje bedelinin 75 milyon dolar olarak kaydedildiğini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi: "2018'de en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santralı, 2.9 milyar dolar ile kara yolu/tünel/köprü, 2.2 milyar dolar ile askeri tesis, 1.9 milyar dolar ile demir yolu ve 1.6 milyar dolar ile havalimanı olarak görülmekte. Ülkemizin kümülatif olarak en fazla proje üstlendiği konut sektörünün 2018 yılında ilk beşte yer almaması, konutun yerine daha katma değerli sektörlerin ilk beş sırada bulunması, esasen ülkemiz firmalarının yurt dışında daha nitelikli ve niş projeler üstlendiğinin bir göstergesi." Türk müteahhitlik sektörünün 1972'den bugüne kadar yurt dışında 378.9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını anlatan Pekcan, sektörün söz konusu dönemde 123 farklı ülkede 9 bin 600'e yakın projeye imza attığını söyledi. Pekcan, 2002 yılından bugüne kadar 329.1 milyar dolarlık proje üstlenildiğini belirtti.

Küresel projelere Türk imzası

ALTERNATİF PAZARLAR

RUHSAR Pekcan, sektörün geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir’de proje üstlendiğini kaydetti. Sektörün Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Katar pazarlarında yeniden güçlü bir şekilde yer almasının önemini işaret eden Pekcan, Sudan ile Polonya gibi pazarlarda ciddi bir büyüklüğe ulaşılmasının da geleceğe yönelik beklentilerini artırdığını dile getirdi. Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesinin bulunduğunu anlatan Pekcan, “Bu durum ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak, portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

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