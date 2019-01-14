Küresel projelere Türk imzası

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlik firmalarının dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen geçen yıl yurt dışında 19.4 milyar dolarlık 261 proje üstlendiğini belirtti. 2017 yılında Türk müteahhitler 14.7 milyar dolar değerinde 241 projenin yapımını üstlenmişlerdi. Böylece 2018’de yüzde 32’lik bir değer artışı oldu. Sektörün Türk bayrağını dünyanın birçok bölgesinde dalgalandırdığını ve ülkeye ciddi bir gelir kazandırdığını kaydeden Pekcan, ulaşılan proje tutarının dünya ekonomik ve siyasi konjonktüründe yaşanan birçok sıkıntıya rağmen elde edilmiş önemli bir başarı olduğunu aktardı. Pekcan, ayrıca söz konusu başarının Türk müteahhitlerinin yurt dışında zor şartlarda da ciddi bir performans gösterebildiğinin kanıtı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

ORTALAMA 75 MİLYON DOLAR

Sektörün ortalama proje bedelinin 75 milyon dolar olarak kaydedildiğini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi: "2018'de en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santralı, 2.9 milyar dolar ile kara yolu/tünel/köprü, 2.2 milyar dolar ile askeri tesis, 1.9 milyar dolar ile demir yolu ve 1.6 milyar dolar ile havalimanı olarak görülmekte. Ülkemizin kümülatif olarak en fazla proje üstlendiği konut sektörünün 2018 yılında ilk beşte yer almaması, konutun yerine daha katma değerli sektörlerin ilk beş sırada bulunması, esasen ülkemiz firmalarının yurt dışında daha nitelikli ve niş projeler üstlendiğinin bir göstergesi." Türk müteahhitlik sektörünün 1972'den bugüne kadar yurt dışında 378.9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını anlatan Pekcan, sektörün söz konusu dönemde 123 farklı ülkede 9 bin 600'e yakın projeye imza attığını söyledi. Pekcan, 2002 yılından bugüne kadar 329.1 milyar dolarlık proje üstlenildiğini belirtti.

ALTERNATİF PAZARLAR

RUHSAR Pekcan, sektörün geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir’de proje üstlendiğini kaydetti. Sektörün Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Katar pazarlarında yeniden güçlü bir şekilde yer almasının önemini işaret eden Pekcan, Sudan ile Polonya gibi pazarlarda ciddi bir büyüklüğe ulaşılmasının da geleceğe yönelik beklentilerini artırdığını dile getirdi. Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesinin bulunduğunu anlatan Pekcan, “Bu durum ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak, portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.