Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalarda negatif seyir sürüyor
GeriEkonomi Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.06.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

Küresel piyasalar, ABD ile İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.

ABD'nin hafta başında İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye alması ve İran'ın da "ABD'nin yaptırımlarının diplomatik yolun ilelebet kapanması anlamına geldiğini" açıklamasıyla iki ülke arasındaki gerilim derinleşti.

Taraflardan açıklamalar gelmeye devam ederken, dün ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Tahran, kibarlık ve merhametten anlamıyor. Maalesef anladıkları şey, güç ve kuvvet. ABD de açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahip, sadece son 2 yılda 1,5 trilyon dolar yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartların değişmeyeceğini ve nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti. Ruhani ayrıca, ABD'nin müzakere peşinde olmadığını savundu.

Söz konusu açıklamalarla jeopolitik riskler önemini korurken, ABD ile Çin liderleri arasında cumartesi günü G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleşecek görüşmeden ticaret konusunda bir anlaşma çıkacağına dair beklentiler azaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li bir yetkili, Trump'ın tarife kullanımıyla ilgili şartları kabul etmeyeceğini ancak müzakereleri yeniden başlatmayı hedeflediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da enflasyondaki düşüşün umulandan daha kalıcı olabileceğini belirterek, "Enflasyon eğilimleri, para politikasında gevşeme için bir argümandır." ifadesini kullandı.

ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ve son zamanlarda politika yapıcılar arasında faiz indirimine gidilmesi fikrinin güçlendiğini vurgulayan Powell, kısa dönem siyasi kararlardan bağımsız olarak faiz oranı konusunda karar vereceklerini söyledi.

Powell'ın açıklamalarına ek olarak St Louis Fed Başkanı James Bullard da ilk faiz indirimi hamlesinin 50 baz puan şeklinde gerçekleşmesinin abartılı olabileceğini belirtti. Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası temmuz ayı faiz indirim beklentisi 50 baz puandan 25 baz puana doğru evrilirken, bu durum, dolar endeksinin 95,8 seviyelerinden 96,3'e yükselmesini beraberinde getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yeniden yüzde 2'nin üzerine yerleşti. ABD'de açıklanan tüketici güven endeksi ile konut satış verilerinin beklentileri karşılamaması sonrası New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Nasdaq endeksi yüzde 1,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Dün 1,14 seviyelerini test eden avro/dolar paritesi ise gelişmelerin etkisiyle bugün 1,13 seviyesine geri çekildi.

Asya tarafında, G20 Liderler Zirvesi öncesi yatırımcıların bekleme moduna geçmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, Hindistan'da Sensex endeksi ile Hong Kong'da Hang Seng endeksinde sırasıyla yüzde 0,17 ve yüzde 0,06'lık yükseliş yaşandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 95.421,05 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün 5,83'e kadar yükselmesine karşın günü 5,79 seviyelerinden tamamlarken, bugün 5,7885'te dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta dış ticaret olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, G20 Liderler Zirvesi öncesi jeopolitik riskler ile Fed'in faiz indirimine yönelik fiyatlamaları etkileyecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde önemli olacağını vurguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Devletten gençlere 9 bin lira katkı! İşte 15 soruda çeyiz hesabı
Bitcoin 12 bin 500 doların üzerinde
TOKİ’den kredi isteyen Umut Evleri’ne itiraz
Otomotivde ‘sıfır’ ÖTV talebi