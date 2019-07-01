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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak

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Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak

Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan önemli konuların ele alındığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımaları takip edilecek.

Piyasalarda yeni hafta, 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki gelişmelerin fiyatlanmasıyla başlarken, zirvenin sonuç bildirisinde "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest ve adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

Ticaret ve yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceği ve bunların giderilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtilen bildiride, "Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz." denildi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin yaptığı ikili görüşmeler öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping buluşmasından müzakerelere devam etme kararı çıktı.

Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şi ile beklediğimden çok daha iyi bir görüşme yaptık. Çin'e yönelik var olan tarifeleri daha fazla artırmamak ve müzakereleri sürdürmek konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Şi'nin talebiyle Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD'li şirketlerden donanım almasına izin verdiğini de açıkladı.

Yeni haftaya bu gelişmelerle başlarken, cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Dolar endeksi, cuma gününü 96,1 seviyelerinden tamamlamasının ardından, bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96,5'in üzerine çıktı. Geçen hafta yüzde 2'nin altına inen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 2,04 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacak olmasının piyasalara olumlu yansıyacağını, ancak tarafların mevcut tutumlarını devam ettireceği beklentilerinin uzlaşma sağlanamaması olasılığını artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme ihtimalinin gündemde olduğunu ve bunun yol haritasının tartışıldığını anımsatan analistler, bu durumun kısa vadede açıklanacak verilerin önemini artırdığını vurguladı.

Avrupa tarafında cuma günü pay piyasalarında pozitif bir seyrin hakim olduğu, Almanya'da DAX 30 endeksinin yüzde 1,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,83 yükseldiği görüldü. Geçen hafta 1,135-1,140 bandında hareket eden avro/dolar paritesi ise bugün 1,132 seviyesine gerilediği gözlendi.

Asya tarafında ticaret müzakerelerinin yeniden başlaması ile piyasalarda oluşan rahatlama sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 değer kazandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.26 oranında yükselişle 98 bin 662 puandan başladı. Dolar/TL ise cuma gününü 5,7925 seviyesinden tamamlamasının ardından, G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesi sonrası bugün 5,6735 seviyelerine geriledi.

Trump, Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorusu karşısında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı. S-400 karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptırım konusuna Trump'ın açıklık getirdiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını söylediğini aktardı.

Analistler, S-400 konusunda gelen açıklamaların piyasalarda kısa vadeli risk iştahını artıracağını belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi PMI verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.600 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda 97.500 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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