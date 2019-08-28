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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yön arayışında

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Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

Hafta başından bu yana ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik taraflardan gelen tutarsız davranışlar, Brexit belirsizliğinin sürmesi, İtalya'da hükümet krizi, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler piyasalarda oynaklığın artmasına yol açtı. Söz konusu gelişmelere bağlı olarak güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke tahvillerine talep artmaya devam ederken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,5'in altına geriledi.

Öte yandan dün Çin Devlet Konseyi, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adımlar atarak piyasaları destekledi. Karar doğrultusunda otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendiren konsey, ayrıca yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğru koşulların" oluşması halinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceği yönündeki açıklamaları öne çıkarken, İtalya'da iktidardaki 5 Yıldız Hareketi, muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile yeni bir koalisyon kurmaya ilişkin görüşmeleri askıya aldı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da iki partiye yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik anlaşma imzalamaları için bugüne kadar süre verdi. İki partinin koalisyon sağlayamaması durumunda Mattarella yeni bir geçici hükümet seçerek erken seçim çağrısı yapacak.

Brexit gelişmelerine bakıldığında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Ekim'de AB'den ayrılma yönündeki kararlılığını vurgulamaya devam ederken, Johnson'ın bir anlaşma istediği, İrlanda sınırı konusuna yönelik bir dizi alternatif seçenek oluşturduğu bildirildi.

PAY PİYASALARI
Risk iştahı azalan yatırımcının tahvillere yönelmesi ve bankacılık hisselerine gelen satışların ağırlık kazanması ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 98 sınırını aşması sonrasında bugün 98,057 seviyelerinde hareket ediyor.

Avrupa tarafında dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 1,11 sınırının altına inmesinin ardından bugün 1,10 seviyelerinden işlem görüyor.

Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,15 yükseldi. Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel risk iştahındaki azalışın etkisiyle günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 96.030,47 puandan tamamladı. Dün günü 5,8315 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise bugün yatay seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürdüğünü, İran gelişmeleri doğrultusunda jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ithalat fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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