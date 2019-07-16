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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

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Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün yurt içinde işsizlik ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan New York imalat endeksinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ay sonunda gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,15'i görmesinin ardından yüzde 2,08-2,12 bandına geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydederek rekorlarını geliştirdi.

Analistler, dün Çin'de açıklanan büyüme verisinin 2'nci çeyrekte yıllık yüzde 6,2 ile beklentileri karşıladığını, sanayi üretiminin ise yüzde 6,3 ile tahminlerin üzerinde arttığını, bunun da ekonomik aktiviteye ilişkin tedirginlikleri şimdilik azalttığını kaydetti. Dün küresel piyasaların bu iyimserlikle pozitif bir seyir izlediğini ifade eden analistler, jeopolitik risk algısının ise alımları sınırlamaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa tarafında, dün veri gündeminin zayıf olması ve ABD piyasalarındaki pozitif seyrin etkisiyle borsalarda yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dolardaki zayıf seyre karşın Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve ekonomik aktvitenin henüz toparlanamaması nedeniyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,1280'i aşamadı.

Dün pay piyasalarındaki pozitif seyrin Asya borsalarıyla bugüne taşınamaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Yurt içinde, 3 günlük tatilin ardından bugün işleme başlayacak piyasalarda, ABD ve AB ile diplomatik ilişkilerin gündemin odağında yer alması bekleniyor. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in not indirimi ise bugün fiyatlanacak. Analistler, Fitch Ratings'in not indiriminin piyasalara etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini ifade ederek, dolar kurunun bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,72 seviyesinde yatay seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, geçen haftayı 97.098 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde 97.300 ve 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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