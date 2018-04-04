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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

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Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

Küresel piyasalar, "ticaret savaşlarına" ilişkin açıklama ve gelişmelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve "ticaret savaşlarını" kızıştıracak adımlar, piyasaların en önemli gündemi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD’nin, Çin'in teknoloji ürünlerine uygulayacağı yeni vergi tarifesi öne çıkarken, Çin’den de misilleme adımı gelmesi bekleniyor. Trump, e-ticaret devi Amazon'a yönelik eleştirilerini dün de sürdürürken, Amazon'a yaptırım uygulanmayacağına ilişkin kulis haberler pay piyasalarının toparlanmasına neden oldu. Trump, Suriye ile ilgili açıklamasında da "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." ifadelerini kullandı. 

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi dün yüzde 0,16 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,65, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. 

Avrupa tarafında, dün 4 günlük resmi tatil sonrası açılan pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak beklentiler seviyesinde olmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. 

Bugün Japonya ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü PMI verilerinin martta önceki aya göre gerilemesine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 değer kazandı. 

Yurt içinde, dün döviz kurlarının yükseliş eğilimini devam ettirmesine karşın Borsa İstanbul’da sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 artışla 114.594 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,43 yükselişle 3,9897'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,9930'dan işlem görüyor. 

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbas?kanı Recep Tayyip Erdog?an, Rusya Federasyonu Devlet Bas?kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği "Suriye" konulu zirvenin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Trump'ın ve Çin'den gelebilecek açıklamalar ile yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. 

ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesinde bugün ADP özel sektör istihdamı verisinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 
12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE 
12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik 
14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru 
15.15 ABD, ADP mart ayı özel sektör istihdamı 
16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI 
17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı endeksi 
17.00 ABD, şubat ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri ve fabrika satışları 

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