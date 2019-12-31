Küresel piyasalar, yılın son gününe negatif görünümle başladı

ABD'de dün açıklanan toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini devam ettirerek, yüzde 0,3 azalışla 96,7'ye geriledi. Analistler, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri ve emtialar karşısındaki düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıdığına dikkati çekerek, makroekonomik gelişmelerden çok düşük hacimli bir şekilde yıl sonu nedeniyle pozisyon kapatan yatırımcıların fiyat hareketleri üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Yıl genelinde ABD borsalarının rekor üzerine rekor kırdığını anımsatan analistler, endekslerin 2019’u, bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 20’nin üzerinde getiri ile tamamlamaya hazırlandığını dile getirdi. Avrupa tarafında, dün avrodaki değerlenme ve kar satışlarının etkisiyle pay piyasalarında düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1222 ile yaklaşık 4,5 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1,12'nin hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin, 50,2 ile genişlemeye işaret etmesine karşın Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybetti. Japonya'da ise bugün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi. Dünkü yükselişini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıyan altının ons fiyatı, 1.524 dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı ve şu dakikalarda 1.523 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün uluslararası borsalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, 115.000 direncinin sınırına kadar yükseldiği günü, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 114.754 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 5,9481'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9470 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'nin tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yarın tatile girecek piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.