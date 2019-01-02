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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.01.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yeni yıla negatif başladı

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Küresel piyasalar yeni yıla negatif başladı

Küresel piyasalar, Asya bölgesi ile yeni yılın ilk işlem gününe negatif başlarken, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ABD'nin istihdam raporu takip edilecek.

YILIN ilk işlem gününe Asya borsalarıyla negatif bir başlangıç yapılırken, petrol fiyatları düşüşünü, altın fiyatları ise yükseliş eğilimini sürdürdü.

Analistler, ABD'de hükümetin kapalılık halinin sürmesi ve ne zaman açılacağına ilişkin belirsizliklerle piyasalarda risk iştahının zayıf seyrettiğini ifade etti.

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin belirsizliklerin de arttığını belirten analistler, buna bağlı olarak borsalarda negatif bir seyir izlendiğini, güvenli liman alımlarıyla da altının ons fiyatının yükseldiğini kaydetti.

Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50'nin altına gerilemesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,5 değer kaybetti. Japonya'da piyasalar resmi tatil nedeniyle bugün ve yarın kapalı olacak.

Bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında yeni yılda hızlanması beklenen ticaret müzakereleri ile jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, yurt içinde, uzatılan KDV ve ÖTV indirimlerinin sektör ve hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, 2018'i 91.270 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimleri, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 3 ay daha uygulanacak. Konut satışlarında KDV oranları, 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4'ten yüzde 3'e indirim, mobilya sektöründeki KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 uygulanması, beyaz eşyada sıfırlanan ÖTV oranları, otomotivde 1600 cc altı motorlu araçlardaki 15'er puanlık ÖTV indirimi ve ticari araçlarda yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranları devam edecek.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor. Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 20,36 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 19,67, en yüksek yüzde 21,00 oldu. Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 gerileme göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI

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