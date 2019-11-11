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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun gündeme odaklandı

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Küresel piyasalar yeni haftada yoğun gündeme odaklandı

Küresel piyasalar, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri azaltması ile pozitif seyrederken, bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber akışı takip edilecek.

Geçen hafta, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya yakın olunduğu ve bu anlaşma ile gümrük tarifelerinin de kaldırılacağı haberlerinin yanı sıra açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, küresel ekonomide toparlanmaya işaret etmesi pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Hafta boyunca rekor üzerine rekor kıran New York borsası, cuma günü yükselerek günlük ve haftalık kapanış rekorlarını geliştirdi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. S&P 500 endeksi, yükselişini üst üste 5'inci haftaya taşıdı.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın takip edileceğini ancak gündemin odağında Trump'ın azil sürecinde bu hafta başlayacak kamuya açık soruşturmaların bulunduğunu ifade etti. Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilki çarşamba günü başlayacak.

Avrupa tarafında, geçen hafta boyunca ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle avro/dolar paritesi değer kaybederken, pay piyasaları cuma gününe kadar yükseliş eğiliminde hareket etti. Almanya'da DAX endeksi, cuma günü etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,46 azalış kaydetse de haftalık bazda yüzde 2,8 değer kazandı. DAX endeksi, yükseliş eğilimini üst üste 3’üncü haftaya taşırken, 13.229 puanla tüm zamanların en yüksek ikinci haftalık kapanışını da gerçekleştirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Trump'ın ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları sonrası yeni haftaya negatif başlayan Asya borsalarında, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin tedirginliklerin de fiyatlandığı görülüyor. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen hafta artan küresel risk iştahı ve ABD ile diplomatik ilişkilere yönelik iyimserlikle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü kar satışları ile yüzde 0,38 gerilese de haftalık bazda yüzde 4,76 değer kazandı. Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Kasım'da ABD'ye giderek Trump ile görüşeceğini anımsatarak, görüşme ile ilgili haber akışının piyasaların gündemini meşgul edeceğini söyledi.

Erdoğan, görüşme ile ilgili açıklamasında, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400 gerek F-35 gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000-105.000 bandının takip edileceğini, dolar/TL'de ise 5,80'in önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

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