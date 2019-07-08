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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.07.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı

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Küresel piyasalar yeni haftada Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.

Fed'in bu ayın sonunda gerçekleştireceği Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın beklentileri aşması sonrası azalsa da devam ederken, Fed'in 30-31 Temmuz'daki toplantıda faizleri 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu ay sonunda gerçekleştirilecek FOMC toplantısı öncesinde bu hafta salı günü bir konferansta konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell, çarşamba günü ise Kongre'de sunum yapacak.

Analistler, bu hafta gündemin odağında Powell'ın faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişimin olduğuna değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısı karşısında Fed yetkililerinin söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istidam verisi haziranda 224 bin beklentilerin çok üzerinde artmasının faiz indirimi beklentilerini azaltması, pay piyasalarının düşüş eğiliminde hareket etmesine neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise cuma günü yüzde 1,94 seviyesinden yüzde 2,07'ye kadar çıktı.

Avrupa tarafında, geçen hafta, beklentilerin altında kalmaya devam eden ve daralmaya işaret edem imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Geçen haftaki verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığına değinen analistler, buna bağlı olarak ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azaldığını söyledi. Analistler, küresel çapta imalat sanayi PMI verisinin 49,4 ile daralmaya işaret ettiğine dikkati çekerek, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımların öneminin arttığını ifade etti.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarındaki negatif seyir, Asya borsalarıyla yeni haftaya da taşındı.

Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin yüzde 7,8 İle beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa pozitif seyreden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 99.635 puandan tamamladı. Dolar/TL ise geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışa göre yüzde 2,8 değer kaybıyla 5,6285'ten tamamlaması sonrası yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında yüzde 2,2 artışla 5,7550'den başladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, Murat Çetinkaya'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alınarak yerine Murat Uysal'ın getirilmesinin ardından 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısının öneminin arttığını vurguladı.

Bu hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile Powell'ın Kongre'deki sunumunun yanı sıra ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. 

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