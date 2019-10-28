Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
GeriEkonomi Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.10.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ve yoğun veri takvimine odaklandı.

ABD'de geçen hafta Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler, açıklanan makroekonomik veriler ve 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle dalgalı bir seyir izlendi. Özellikle Çin ile yürütülen müzakerelere ilişkin iyimserlik ve şirket bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ile New York borsası haftalık bazda ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden borsada, Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelerde, tarım ürünlerine yönelik detaylarda anlaşıldığına ilişkin haberlerin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerin de risk iştahını artırdığını söyledi.

Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bu hafta ayrıca ABD’nin 3'üncü çeyrek GSYH verisinin de takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) üyeleri, geçen hafta Brexit'in ertelenmesini prensipte kabul ederken, yeni bir tarih belirleyememişti. İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bugün de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamaları bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler ve geçen hafta genel olarak tahminlerin altında kalan makroekonomik verilere karşın merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceği beklentileri ile artan risk iştahı pay piyasalarının yükseliş eğiliminde hareket etmesini sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti.

Geçen hafta, piyasalardaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi yatay seyrini sürdüren dolar/yen paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 108,7 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine devam etmesi ile pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, haftalık bazda yüzde 1,83 değer kazanan BIST 100 endeksi, 100.216 puandan kapanış yaptı. Haftayı 5,7748'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük hacimli pozitif bir seyir izlenmesini bekliyor. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini belirten analistler, bu hafta yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin Enflasyon Raporu'nun gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadede 102.500 ve 105.000-105.500 bandının tekrar gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,73 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle