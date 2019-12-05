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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Küresel piyasalar pozitif seyrederken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu takip edilecek. ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberler piyasalardaki risk iştahını artırırken, buna bağlı olarak New York borsası üst üste 3 işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandırdı.

Dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin 53,9 ile beklentilerin altında kalmasına karşın, verinin detaylarının ekonomiye ilişkin pozitif görünümü desteklemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Avrupa tarafında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehditleri ve Avrupa Birliği'nin, ABD'nin olası tarife artırımlarına karşı birlikte hareket edileceği yönündeki açıklamalarına rağmen dün sona eren İngiltere'deki NATO Liderler Toplantısı'ndan gelen haberler piyasalarda dinamikleri değiştirecek boyuta ulaşmadı.

Dün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tahminleri aşması ve artan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve’den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün yüzde 0,85 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.701 puandan tamamlarken, yüzde 0,1 artışla 5,7500'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7490 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını kaydetti. Yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, Fed’in politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu bildiren analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının takip edildiğini söyledi. 

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