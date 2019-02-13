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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de federal hükümetin kepenk kapatma riskinin azalmasıyla pozitif görünümünü koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile devam eden ve 1 Mart'ta sona erecek ek gümrük tarifelerine yönelik "ateşkes" ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pekin'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda süreyi uzatabileceğini" söylemesi, piyasalarda risk iştahını artırdı. Artan risk iştahı ve ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin federal hükümetin tekrar kepenk kapatmaması için prensipte anlaşmaya varmasının etkisiyle New York borsasında yükselişler yüzde 1'i aştı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,49, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Dolar endeksi ise 8 işlem günü süren yükseliş serisini dün sonlandırarak yüzde 0,37 azalışla 96,7'ye geriledi.

Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasında parlamentonun talep ettiği değişiklikleri gerçekleştirmek için milletvekillerinden zaman istemesinin ardından FTSE 100 endeksi yatay bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 yükseliş kaydetti.

Theresa May, "AB ile görüşmelerin devamını temin ettik. Şimdi bu süreci tamamlamak için biraz ek süreye ihtiyacımız var. Görüşmeler kritik bir aşamada. Şimdi parlamentonun istediği değişiklikleri sağlamak ve Brexit'i zamanında gerçekleştirmek için hepimizin sinirlerine hakim olması gerekli." diye konuştu.
Dün 1,1257 ile son 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,47  artışla 1,1330'dan tamamladı.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 0,6 artışla beklentilerin altında kalmasına karşın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka piyasalarında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,61 azalışla 103.762 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,47 azalışla 5,2514'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinden gelecek haber ve açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi. ABD Merkez Bankasının "güvercin" tutumunu devam ettirmesi için ekonomiye ilişkin verilerin ılımlı seyretmesi gerektiğini kaydeden analistler, beklentilerin çok altında kalacak verilerin küresel ekonomiye ilişkin beklentileri çok fazla bozabileceğini, tahminlerden iyi gelecek verilerin ise Fed'e ilişkin öngörüleri değiştirebileceğini dile getirdi.

Analistler, yurt içinde açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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