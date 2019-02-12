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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün pay piyasaları sakin seyrederken, akşam saatlerinde, bütçe konusunda anlaşma sağlandığı haberi moralleri yükseltti.

Piyasalar kapandıktan sonra basına yansıyan haberlerde ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin federal hükümetin tekrar kepenk kapatmaması için sınır güvenliği konusunda "prensipte" anlaşmaya vardığı bildirildi. Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandı ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık kalındı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise 1 Mart'ta dolacak ABD ile Çin arasındaki ek gümrük tarifelerini durduran "ticaret ateşkesi" sürecinde iki ülke yetkililerinin Çin'in başkenti Pekin’de görüşmelere başlamasıyla arttı. Analistler, piyasalarda 1 Mart'a kadar iki ülke arasında anlaşma sağlanacağı iyimserliğinin fiyatlandığını, bu konuda gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti. Dolar ise diğer para birimleri karşısındaki değerlenme sürecini devam ettirdi. Dolar endeksi yükseliş serisini üst üste 8'inci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,44 artışla 97,1 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarına ticaret savaşı iyimserliğinin hakim olduğu görüldü. Açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi 2018'de, son 6 yılın en düşük performansını göstererek yüzde 1,4 büyürken, sanayi üretimi aralıkta yüzde 0,9 geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,99, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 yükseliş kaydetti.

Artan küresel risk iştahı ile Asya pay piyasaları bugün pozitif seyrederken, altın ve petrol fiyatları ise içinde bulundukları dar bant içinde işlem görmeye devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,90 değer kazanarak 104.395 puan ile 29 Mayıs 2018’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,54 artışla 5,2760'tan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2690 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu belirterek, 102.500'ün ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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