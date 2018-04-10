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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Piyasaların gözü bu verilerde

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Piyasaların gözü bu verilerde

Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in, ABD'de üretilen otomobillerden ülkesinin Çin menşeli arabalara uyguladığından 10 kat daha fazla gümrük vergisi almasını eleştirirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşmasında yaptığı ılımlı açıklamalar ticaret savaşına ilişkin iyimserliği artırdı. Artan risk iştahı ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi de 90'ın altına geriledi.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler şimdilik azalırken, ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapılması ve Suriye'deki gelişmeler, piyasalardaki alımları sınırladı.

Avukatı Cohen'in ofisinin FBI tarafından aranmasına tepki gösteren Trump, Suriye ve ulusal güvenliği ilgilendiren birçok önemli konuyla ilgilendikleri bir ortamda bir yıldır bir "cadı avı" ile uğraştıklarını belirterek, "Açıkçası bu, aşağılayıcı bir durum ve ülkemize yapılan bir saldırı. Bu, üzerine kurulu olduğumuz şeylere bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsası, gün içinde hızlı yükselmesinin ardından gün sonuna doğru kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi'nin azalışını üçüncü aya taşıyarak nisanda 19,6 puana gerilemesi ile Almanya'nın ihracat ve ithalat verilerindeki düşüşe karşın borsalarda sınırlı da olsa yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Ticaret savaşına ilişkin azalan endişelerle bugün pozitif bir seyir izleyen Asya piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün döviz kurlarında yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 112.500 puanı test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 113.156 puandan tamamladı.

Dolar, avro ve sterlin, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybıyla işlem görüyor. Rekorunu 4,0792'ye taşıyan dolar/TL, 4,06 seviyesinde dengelenirken, avro/TL 5'in hemen üzerinde, sterlin/TL ise 5,74-5,75 bandında dengelendi.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin jeopolitik risk algısını artırdığını, ticaret savaşı endişelerinin ise azaldığını belirterek, bu konulardaki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Yarın hareketlenecek veri takvimi öncesinde bugün ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.


Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
15.30 ABD, mart ayı ÜFE
17.00 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

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