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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.04.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar o rapora odaklandı

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Küresel piyasalar o rapora odaklandı

Dünya borsalarında Paskalya tatili dolayısıyla sakin bir seyir izlenirken, bu hafta 6 Nisan Cuma günü açıklanacak ABD mart ayı istihdam raporu yatırımcıların odağında olacak.

Geçen haftanın son işlem gününde Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok piyasada işlem yapılmazken, bugün ABD piyasaları açılacak. Avrupa genelinde ise tatiller devam ediyor. ABD pay piyasalarında 3 günlük tatilin ardından bugün düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

ABD'de bu hafta 6 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alırken, yurt içinde ise enflasyon verisi ve Suriye ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlandırılmasının ardından Cumhurbas?kanı Recep Tayyip Erdog?an, Rusya Federasyonu Devlet Bas?kanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da Suriye konulu bir zirve gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Tu?rkiye-Rusya U?st Du?zey I?s?birlig?i Konseyi'nin 7'nci toplantısı da Erdog?an ve Putin'in es? bas?kanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla yarın Ankara’da düzenlenecek.

Bugün Asya piyasaları yeni haftaya pozitif bir görünümle başlarken, dolar/yen paritesi yatay seyrediyor. Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksinin birinci çeyrekte beklentilerin hemen altında gerçekleşmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de ise açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerilemeye karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta cuma günü ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izlenirken, dolar/TL 3,9540 seviyesinde dengelendi, BIST 100 endeksi ise yüzde 0,07 artışla 114.930 puandan kapandı. Dolar/TL, bankalararası piyasada yeni haftaya 3,9630 seviyesinden başladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise ABD’de 6 Nisan Cuma günü yayımlanacak istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, Suriye konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" yönelik açıklama ve adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 3,9550 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda geçen haftanın son günlerinde etkili olan düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI
16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, mart ayı ISM imalat endeksi

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