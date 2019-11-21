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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tariflerini daha da artırabileceğini açıklamalarının etkisiyle satıcılı seyrederken, bugün yoğun veri gündemin ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak, tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla azaldı. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 29-30 Ekim toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, çoğu üyeye göre düşük enflasyonun faiz indirim kararını doğruladığı ve önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faizin uygun seviyede olduğu belirtildi.

Fed üyelerine göre negatif faizin ABD için uygun bir araç olmadığı vurgulanan tutanaklarda, birçok üyenin enflasyon beklentilerinin daha fazla düşmesinden endişeli olduğu kaydedildi. Tutanaklarda, "Küresel yavaşlamanın ABD ekonomisine zarar verme riski öne çıktı. Fed, küresel yavaşlama ve düşük enflasyona karşı sigorta olarak faiz indirdi. Birkaç üye orta vadede durgunluk olasılığının azaldığını belirtti. Bazı üyeler düşük enflasyonun geçici olduğunu değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Analistler, Fed üyelerinin ekonomiye yönelik risklerin yüksek olduğuna dikkati çektiğini, faiz indirimlerine ara verme konusunda görüş birliği içinde olunduğunu kaydetti. Öte ABD Senatosu'nun Çinli yetkililerin tepkisini çeken ve ABD-Çin ticaret görüşmelerini muhtemelen daha karmaşık bir hale getirecek Hong Kong'da protestocuları destekleyen bir yasa tasarısını onaylaması küresel risk iştahının azalmasını neden oldu. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nin de Hong Kong tasarısını kabul etmesi, gözleri Trump'a çevirdi. Analistler, Trump'ın tasarıyı imzalaması durumunda ticaret görüşmelerinin de sekteye uğrayabileceği değerlendiriyor.

Dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla günü tamamladı. Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında risk iştahının azalmasıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,64 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Yurt içinde ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin çıkan olumsuz haberlerin dünya genelinde pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturmasının etkisiyle BIST 100 endeksi, günü günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı. Analistler, endekste 106.000 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 108.00 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6967 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7060 seviyesinde dengelendi. Analistler, yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin dışında, Fed üyelerinin konuşmaları ile ABD tarafıdan Çin ve Hong Kong'a ilişkin haber akışının piyasanın yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

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