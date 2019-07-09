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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının jeopolitik riskleri artırmasıyla negatif seyrediyor.

UAEA'dan yapılan açıklamada, ajans müfettişlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması çerçevesinde kararlaştırılan uranyum zenginleştirilmesine ilişkin seviyenin aşıldığı teyit edilerek, "İran, yüzde 3,67’nin üzerinde uranyum zenginleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Analistler, İran'a ilişkin iddiaların UAEA tarafından teyit edilmesinin jeopolitik risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD'de pay piyasaları, dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın, çarşamba ve perşembe günü konuşma yapacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajları öncesinde negatif seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Yunanistan'da genel seçimin ardından tek başına iktidara gelen Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlenirken, İngiltere'deki siyasi belirsizlikler devam ediyor.

Geçen hafta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin, ekonomideki daralmanın devam ettiğine işaret etmesi sonrası negatif seyreden pay piyasaları ve avro, bu görünümünü dün sınırlı da olsa devam ettirdi.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,2 azalışla 1,1214'e gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında dünkü sert düşüşün ardından dalgalı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalardaki negatif seyre paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 azalışla 98.695 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,92 yükselişle 5,7367'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7380 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ederek, dolar/TL'de 5,7750'nin altında kalınması durumunda düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini bildirdi.

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