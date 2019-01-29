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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması takip edilecek.

ABD Adalet Bakanlığının, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlaması, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırırken, teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla pay piyasalarının tamamında düşüşler görüldü.

Huawei'nin, "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı" gibi suçlarla adaleti engellediği öne sürülen bakanlık açıklamasında, şirketin, aynı zamanda ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlandığı da kaydedildi.

ABD'de 35 gün kapalı kalan federal hükümetin dün geçici süreyle de olsa açılmasına karşın ticaret savaşı endişeleri ve açıklanan şirket bilançolarının beklentileri karşılamamasının etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,84, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri, yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusundaki B Planı ile milletvekillerinin değişiklik teklifleri bugün parlamentoda oylanacak.

May, parlamentoda oylanmak üzere daha önce reddedilenden çok farklı olmayan bir önerge sunarken, muhalefet partileri de Brexit'in ertelenmesinden yeni referandum yapılmasına uzanan bir dizi değişiklik teklifini parlamentoya iletmişti.

Analistler, İngiliz parlamentosunda Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde salt çoğunluğun sağlanmasının beklenmediğini ifade ederek, muhalefet partilerinin öncelikli amaçlarının, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olduğunu söyledi. May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Dün Brexit belirsizliği ve azalan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa pay piyasalarındaki negatif seyir Asya borsalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,50 azalışla 101.290 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 yükselerek 5,3263'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3310 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirten analistler, Brexit ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti. Analistler, Fed'in faiz artırmasının beklenmediğini ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" söylemlerine devam etmesi durumunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına para girişinin devam edebileceğini söyledi. Dolar/TL'nin 5,35'in altında kaldığı sürece teknik göstergelerin yatay bantta düşüş eğilimine işaret ettiğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 99.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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