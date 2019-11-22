Küresel piyasalar karışık seyrediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar karışık seyrediyor
GeriEkonomi Küresel piyasalar karışık seyrediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ECB tutanakları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşması yapılmaması durumunda tarifeleri daha fazla yükselteceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin, ABD Senatosu’ndan geçen ve Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarılarını onaylaması yatırımcıları tedirgin etti. Analistler, Trump'ın tasarıyı imzalaması durumunda Çin'le devam eden ticaret görüşmelerinde ciddi sıkıntı yaşanabileceğini ve küresel ticaretin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

Dün ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 227 binle haziran ayından beri en yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Risk iştahının azalmasıyla dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla günü tamamladı.

Avrupa tarafında, OECD "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, yüzde 2,9'luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2,9'a düşürüldü. OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini ise 2019 için yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkardı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmininin yüzde 3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021'de toparlanarak yüzde 3,2'e çıkacağı kaydedildi. Avrupa borsaları küresel pay piyasalarındaki düşüşe paralel dün satıcılı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası tutanakları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının gelecekteki para politikası ve faiz oranı
değişimlerine yönelik ipuçları verebileceği için yatırımcıların odağında olacağını söyledi. Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da ekimde TÜFE yıllık yüzde 0,2 artarken kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ABD ile ticaret görüşmeleri ve Hong Kong gelişmelerinin etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksi 106.300-107.300 bandında işlem gördü ve günü yatay bir seyirle 106.805 puandan tamamladı. Dün yurt içinde tüketici güven endeksi kasımda 59,9 ile son 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 108.00 puanın direnç olduğunu belirtti.

Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi bulunduğunu, Avrupa Merkez Bankası tutanakları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle