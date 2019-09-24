Küresel piyasalar karışık seyrediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar karışık seyrediyor
GeriEkonomi Küresel piyasalar karışık seyrediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.09.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları toplantılarının gündemin odağında yer aldığı geçen haftanın genelinde negatif seyreden borsalar, bu hafta açıklanan makroekonomik veriler ve ticaret gelişmelerine bağlı olarak karışık bir seyir izliyor. ABD'de dün açıklanan eylül ayı imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Analistler, dün ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası akşam saatlerinde taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların risk iştahını artırabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki söylemleri nedeniyle makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin de arttığını ifade etti.

ABD'de dün akşam, Çinli heyetin ticaret müzakereleri için 7 Ekim'de ABD'ye geleceği ve Çin’in de ABD’den soya fasulyesi ithalatı için firmalara muafiyet vereceği yönündeki haberlerin bu konudaki iyimserliği tekrar artırabileceğini kaydeden analistler, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'ndan gelecek haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa tarafında, imalat PMI verilerindeki düşüşün sürmesi ile borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, Brexit belirsizliği, otomotiv sektörü görünümünün olumsuz olması ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle eylülde 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Dün resmi tatil olması dolayısıyla yeni haftaya bugün başlayan Japonya borsası, açıklanan imalat sanayi PMI verisinin düşüşünü devam ettirmesine karşın artan küresel risk iştahı ile kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Yurt içinde, dün düşüşünü üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 azalışla 100.021 puandan tamamladı. Dün 5,74'ün üzerini görmesinin ardından düşüşe geçen ve bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5,7176'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7040 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BM 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıkların bugün pozitif bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,70 desteğinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,7450'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bunu yapanlar erken emekli oluyor
Eve dönüş harekatı
Thomas Cook'la birlikte bir ilk gerçekleşti! A380 Türkiye'ye ticari uçuş yaptı
IMF bu yıl ekonomik daralma beklemiyor