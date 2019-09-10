Küresel piyasalar karışık seyrediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar karışık seyrediyor
GeriEkonomi Küresel piyasalar karışık seyrediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.09.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığı gözleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair haberler ve Brexit gelişmeleri ile dün gözlenen karışık seyrin, veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla bugün de sürmesi bekleniyor.

Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, gelecek hafta da ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankaları toplantıları öncesinde "bekle-gör" temasının öne çıktığı gözleniyor.

Dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile fikri mülkiyet konusunda en azından kavramsal bazda anlaşıldığını açıklarken, Çin tarafı ise gümrük vergilerinde gevşemeye gidilmesi durumunda ABD'den daha fazla tarım ürünü alabileceğini bildirdi.

Öte yandan ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalmasının ardından, altının onsu düşüşünü 4'üncü güne taşıyarak analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1.500 doların altına indi ve 1.486,60 dolarla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Gelişmeler sonrası dün New York piyasasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarken, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,19 geriledi, S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,6580 ile 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, dolar endeksi 98,4 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak. AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

Gelişmelerin ardından dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,1045 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Asya tarafında Çin'de üretici fiyatları endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 ile beklentilerden daha az gerilese de verideki düşüş ülke ekonomisi üzerindeki deflasyonist baskının sürdüğüne işaret etti. Ülkede tüketici fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde geldi. Verilerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 geriledi, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,63 değer kazancıyla 100.604,99 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,7640'a kadar yükselmesinin ardından bugün 5,75 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağına ilişkin haberlerin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, söz konusu iyimserliğin pay piyasalarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan düşüren TCMB'nin, 12 Eylül'deki toplantısında da bu indirimine devam etmesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, ABD'de JOLTS açık iş sayısı izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
100 milyar dolarlık kararlılık
8 ülkede yetenek avı
Turistler akın etti! 70 liraya sepet alıp...
Arızalı ikinci el motora para iadesi