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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

ABD'nin Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etmesi sonrası piyasalardaki sert satışlar, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesiyle karışık bir seyre dönüştü. Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının arz-talep dengesi ile oluştuğunu ve çok büyük oranlı zayıflamaya izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gerileyişini sürdürerek, yüzde 1,6580 ile Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,69 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da Ağustos 2017'den bu yana en hızlı artışını gerçekleştiren fabrika siparişleri verisine karşın pay piyasalarında azalan risk iştahı ve siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında Çin'den gelen açıklamalar gündemi belirlemeye devam ediyor. PBoC'nin tansiyon düşürücü söylemleri sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesinden destek bulan Borsa İstanbul'da, dün yüzde 0,92 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 99.584 puandan tamamladı. Dün 5,5205'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4 ayın ardından ilk kez 5,50'nin altına geriledi. Dolar/TL şu dakikalarda 5,4970 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve kur savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini söyledi. Dolar/TL'nin 5,50 altında kalıcılık sağlaması durumunda sırasıyla 5,48 ve 5,45 desteklerinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 98.000-102.500 bandının takip edileceğini ifade etti. 

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