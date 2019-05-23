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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

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Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri ve yaptırım adımlarının genişleyeceğine ilişkin endişeler pay piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, İngiltere'de Brexit kördüğümünün çözümüne ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki muhaliflerin İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakması yönünde baskıyı artırdığına dair haberler Brexit'e ilişkin belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Çin ve İran tarafından ABD'nin tutumuna ilişkin gelen açıklamalar da ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısını artırırken, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ise piyasalara yeni bir ipucu vermedi. ABD'de dün açıklanan petrol stokları verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası petrol fiyatları değer kaybederken, azalan risk iştahı nedeniyle tahvil piyasasında etkili olan alışlar faizlerin gerilemesini sağladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.

Ticaret endişeleri ile gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan ham petrol stoklarındaki güçlü artışla düşüşünü hızlandırdı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,7 azalışla 70,9 dolara gerilemesinin ardından bugün Asya piyasalarında 70 dolar sınırına geriledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı özeti ve yoğun veri akışının takip edileceği Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. İngiltere'de Brexit'e ilişkin haber akışı gündemin odağına yerleşirken, bugün ECB'nin toplantı özetinde gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisindeki gerileme sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin devam ettiği ve döviz kurlarının yükseldiği görüldü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kaybederek 83.675 puanla 25 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,7 artışla 6,0946'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1310 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da PMI’lar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi. 

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