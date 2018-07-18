Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor      

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor
GeriEkonomi Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor      
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
18.07.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor      

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor      

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklentiler doğrultusunda kademeli faiz artırımlarına devam edileceği mesajını vermesinin ardından pozitif seyrederken, bugün Fed'in Bej Kitap Raporu izlenecek.

POWELL, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturumda yaptığı sunumda, "Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümüyle birlikte şimdilik en iyi yolun, faiz oranını kademeli yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyor." dedi.     

Sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlayan Powell, serbest ticareti destekleyen açıklamalarda bulunmaktan çekinmedi. Tarifelerin karşılıklı yükseltilmesinin hem ABD hem ticaret partnerlerinin ekonomileri için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Powell, prensipte serbest ticaretin iyi olduğunu söyledi.     

Çin ile ABD yetkililerinden de "ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 25 Temmuz'da Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile transatlantik ticareti geliştirmeye yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.     

Gelişmeler sonrasında New York borsasında teknoloji şirketleri hisselerindeki yükselişin öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones Sanayi endeksinde yüzde 0,2'lik, Standard & Poor's 500 endeksinde yüzde 0,4'lük artış kaydetti, Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 0,6 değer kazanarak rekor seviyeye ulaştı. Powell'ın ABD ekonomisinin iyi olduğunu belirten açıklamalarından destek bulan dolar endeksi dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95 sınırını aşarken, bugün 95,2 seviyelerinde dengelendi.     

Analistler, Powell'ın açıklamalarının kademeli faiz artırımlarına devam edileceği beklentilerini desteklediğini, para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağına dair güçlü bir mesaj alınmadığını belirterek, bu durumun pay piyasalarına pozitif yansıdığını kaydetti. Powell'ın bu akşam ABD Temsilciler Meclisi'nde bir sunum yapacağını anımsatan analistler, Senato'daki sunumun tekrar edileceği için soru-cevap bölümünün önem taşıdığını, ayrıca Fed Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.     

Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, Brexit'in, AB ile bir anlaşmaya varılmadan gerçekleşmesi durumunda büyük ekonomik sonuçlar doğuracağını ve faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini ifade etti. Pay piyasalarında ise Powell sonrası pozitif bir seyrin hakim olduğu görülürken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dünkü düşüşüne devam ederek 1,16 seviyelerinde dengelendi.     

Analistler, Juncker'ın Trump ile görüşeceğini bildirmesinin, ABD ile AB arasında gerilen ilişkilerin düzeltilmesi açısından pozitif algılandığını belirterek, bu durumun Avrupa piyasalarındaki pozitif seyri desteklediğini, bugün ise piyasaların odağında Avro Bölgesi enflasyon verisinin bulunacağını söyledi.     

Asya borsalarında ABD tarafındaki pozitif seyir devralınırken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.     

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün pozitif sanayi üretim verisi ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle günü yüzde 2,10 artarak 91.629,55 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dolar endeksindeki güçlenmeye karşın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın piyasa ile kurduğu pozitif etkileşim ile dün günü 4,80'den tamamlamasının ardından bugün 4,81 seviyelerinde dengelendi.     

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 92.000 puanın direnç, 88.200 ve 87.500 seviyelerinin ise destek konumunda geldiğini söyledi.    

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Brent petrolün varili 71,63 dolar

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Benzine indirim fiyatlara yansımadı

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte güncel dolar fiyatları