Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar Fed'i bekliyor
GeriEkonomi Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.12.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Yurt içinde, dün gün içinde 89.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, önceki güne kıyasla yüzde 1,24 artışla 91.074 puandan kapandı. Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve günü 5,3423'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3320'ye düştü.

KÜRESEL piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararını beklerken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, özellikle son 15 günde Fed üyeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamaların kafa karışıklığına neden olması sonrasında merakla beklenen Fed'in faiz kararı, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak. Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarması beklenirken, yılın son toplantısında güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.       

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Fed’deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal’da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!” ifadelerini kullandı. Trump’ın atıfta bulunduğu Wall Street Journal makalesinde Fed yetkililerinin parasal sıkılaştırmaya ara vermesi görüşü desteklenmişti.       

Bu gelişme ve beklentilerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Analistler, Fed'in faiz artışından ziyada gelecek yıla ilişkin projeksiyonların takip edileceğini belirterek, 2019 yılında 3 yerine 2 faiz artışı olabileceğine ilişkin iletişimin, dolara değer kaybettirebileceğini ve gelişmekte olan ülke piyasalarının pozitif etkilenebileceğini söyledi.       

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'nın bütçesine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün AB Komisyonu'nun, İngiltere'nin birlikten "anlaşmasız" ayrılması halinde izlenecek yol haritasına ilişkin belgeyi yayımlaması, İtalya’nın ise 2019 yılı bütçesi konusunda AB ile yaşadığı anlaşmazlığın son bulduğunu açıklanması bekleniyor. Dün Almanya'da açıklanan Ifo iş dünyası güven endeksinin beklentilerin altında kalması sonrası DAX endeksi 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.       

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık 14 ayın en düşük seviyesinden gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,5 artarak 56,5 dolar seviyesinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.       

Yurt içinde, dün gün içinde 89.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, önceki güne kıyasla yüzde 1,24 artışla 91.074 puandan kapandı. Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve günü 5,3423'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3320'ye düştü.       

Fed kararı beklenirken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 92.500 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 89.300'ün destek konumuna geldiğini söyledi.       

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:       

10.00 Almanya, kasım ayı ÜFE       

12.30 İngiltere, kasım ayı TÜFE       

16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi       

22.00 ABD, Fed faiz kararı       

22.30 Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı       

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FSM'den kaçak geçişlere çözüm adımı

Tahvil ihracında önemli gelişme

Bakan'dan iş insanlarına çok önemli çağrı

OPEC petrol üretim kesintisi için ülke kotalarını açıklayacak