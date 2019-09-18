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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.09.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar likidite sıkışıklığı nedeniyle repo operasyonlarına başlayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.

ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed'in harekete geçmesine neden oldu. Fed dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu. Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının öneminin arttığını belirtti. Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin bu gelişmelerle dün yüzde 0,4 değer kaybettiğine, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,80'in altına gerilediğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatları, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bırakırken New York borsası da alış ağırlıklı seyretti. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün yaptığı açıklamada petrol tedarikinin, Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü söyledi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Avrupa tarafında, İspanya'da hükümet krizi, İngiltere'de ise Brexit belirsizliği devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından siyasi partilerin hükümet kurmakta anlaşamaması üzerine 10 Kasım'da bir kez daha seçime gidilecek. Öte yandan dün Almanya'da açıklanan ZEW cari durum endeksinin tahminlerin altında kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 ve tekrar genel seçime gidecek İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,24 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin daralmaya işaret etmesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşen petrol fiyatlarının desteğiyle yüzde 0,4 yükseldi. Suudi Arabistan'ın petrol tedariğinin saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıklamasının ardından dün yüzde 6,2 değer kaybederek 63,9 dolara düşen Brent petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda Asya piyasalarında 64,6 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün yükselen petrol fiyatları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,11 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 101.447,39 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 azalışla 5,7015'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6890 seviyesinde dengelendi.

Analistler, dün akşam Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) sektörün kredilerine ilişkin yapılan açıklamanın yatırımcıların gündemini meşgul ettiğini bildirdi. BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili adımının kısa vadede rasyolarda sınırlı bozulmalara neden olsa da orta ve uzun vadede bankacılık sektörüne güveni artırması bakımından pozitif olduğunu söyledi. Sermaye yeterlilik rasyosunun "Basel III" kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde, BDDK tarafından ihtiyatlı bir yaklaşımla Türkiye'de yüzde 12 olarak uygulandığını anımsatan analistler, bankacılık sektörünün rasyolarının halen bu seviyelerden çok daha iyi durumda olduğuna dikkati çekti.

BDDK tarafından dün yapılan açıklamada son bir yılda bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermayesinde 49 milyar lira artış yaşandığı belirtilerek, "Bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 46 milyar liralık kredi tespit edilmiştir. Sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun yaklaşık 50 baz puan kadar düşerek yüzde 17,7 seviyesine gerilediği, takibe dönüşüm oranının ise yüzde 4,6'dan yüzde 6,3 seviyesine yükseldiği değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu, 103.400 ve 105.000'in ise direnç olarak dikkati çektiğini bildirdi. 

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