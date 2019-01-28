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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasaların geçen hafta ekonomik büyümeye yönelik endişelere karşın genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.

ABD'de bütçe krizi nedeniyle 35 gün kapalı olan federal hükümet, sağlanan geçici anlaşma ile bugün açılacak. ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.

Trump'ın, ABD - Meksika sınırına duvar örülmesi planı doğrultusunda talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçenin Demokratlar tarafından kabul edilmemesi ile başlayan kriz nedeniyle ABD federal hükümeti 35 günle rekor süredir kapalı bulunuyordu. Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini söyledi.

Analistler, ABD'de federal hükümetin geçici süreyle de açılması ile bu hafta yoğun bir veri akışı olacağını belirterek, Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydeden analistler, Powell'ın geçen ayki güvercin söylemlerini devam ettirmesi durumunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin devam edeceğini dile getirdi.

Analistler, bu hafta açıklanacak veriler arasında ABD'nin tarım dışı istihdam, büyüme ve ISM endeksleri ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme verilerinin öne çıktığına değinerek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu, İngiltere'de Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 yükseliş kaydetti. Haftayı 95,8'den tamamlayan dolar endeksi ise yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüşünü sürdürerek 95,7'de dengelendi.

Avrupa borsalarında geçen hafta İngiltere hariç yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti.

Avrupa'nın gündemini uzun zamandır meşgul eden Brexit gelişmeleri bu hafta da yatırımcıların odağında yer alıyor. İngiltere parlamentosu 29 Ocak'ta Başbakan Theresa May'in vaatlerini içeren ancak tek başına bir sonuç doğurmayacak bir önergeyi oylayacak. Bununla birlikte muhalefet partileri ve partiler üstü gruplaşmalara giden bazı milletvekilleri parlamentoya çeşitli senaryolar içeren değişiklik teklifleri sundu. Etrafında en geniş konsensüsün sağlandığı senaryoyu, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının önüne geçmek oluşturdu. Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere AB ile bir anlaşmaya varamasa da 29 Mart'ta birlikten resmen ayrılmış olacak.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Yenin dolar karşısında değerlenmesinin negatif etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 101.801 puandan tamamladı. Haftayı 5,2682'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2550 seviyesinden işlem görüyor.

Bu hafta yurt içinde çarşamba günü TCMB tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle 35 gündür açıklanamayan ve bu hafta yayımlanması beklenen makroekonomik verilerle Fed toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

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