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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KÜRESEL piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.

ABD'de dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, faiz kararının yanı sıra FOMC üyelerinin bu yıl sonu, 2019, 2020 ve 2021'e ilişkin faiz beklentileri ile Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısındaki açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor. Bu beklentilerde değişiklik olup olmadığı ve bugün ilk kez açıklanacak 2021'e ilişkin öngörüde faiz artırımı bulunup bulunmayacağı, açıklanacak karar metninde öne çıkan başlıklar olacak.       

Dün piyasaların gündemini, ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar ve ikili görüşmeler meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini söylemesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, İran'a yaptırımlara ilişkin belirsizliklerin yükselmesi New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki kazançlarla yüzde 0,18 yükseldi.       

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri devam etse de ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye dün de devam etti. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) dün açıklanan anket sonuçlarına göre, Almanya'da ağustosta 14,4 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, eylülde 15,1 puana yükselerek 3 ay art arda artış gösterdi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.       

Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.       

Yurt içinde, önceki gün hızlı yükselen banka pay piyasalarında dün etkisini artıran kar satışlarıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 99.292 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 6,1578'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1610 seviyesinden işlem görüyor.       

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed kararı öncesi pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.       

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:       

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları,       

21.00 ABD, Fed faiz kararı. 

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