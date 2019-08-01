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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.08.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor

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Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Fed, 11 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği faiz indirimi ile politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti. Beklentiler paralelinde olan bu karara karşın özellikle Fed Başkanı Powell'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası pay piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde yükseliş görüldü.

Fed'in karar metninde ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtilirken, komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Fed Başkanı Powell ise alınan kararın uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmadığını vurguladı. Faiz indiriminin, enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Powell, "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz." ifadelerini kullandı.  Analistler, Powell'ın açıklamalarının gelecek dönem para politikası ile ilgili belirsizlikleri artırdığını belirterek, buna bağlı olarak dolar endeksinin 98,9 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Fed sonrası New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2 sınırına kadar indikten sonra yüzde 2,04 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Fed öncesi kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,1 büyüdü ve bölgede yıllık enflasyon yüzde 1,1'e geriledi. Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüş kaydetti.

Fed sonrası başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülke tahvillerinin faizleri ise tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde eksi 0,443'ü görmesi sonrası yüzde eksi 0,439 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya tarafında açıklanan veriler, Japonya ve Çin'de imalat sanayisindeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Fed'den gelen açıklamaların ardından dolardaki değerlenmeye paralel gerileyen altının ons fiyatı, dün akşamki düşüşünü bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda 1,407 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı, dün Fed öncesi 1.434 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Fed öncesi düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 azalışla 102.082 puandan tamamlarken, Fed sonrası uluslararası piyasada yükselen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 azalışla 5,5700 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed sonrası Brezilya Merkez Bankasının da politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 6'ya çektiğini anımsatarak, Powell'ın açıklamalarına karşın piyasalardaki faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinin gücünü koruduğunu söyledi. Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapacağı beklentilerinin yüzde 60 seviyesinde olduğuna dikkati çeken analistler, yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

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