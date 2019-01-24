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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

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Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek.

Dün karışık bir görünüm sergileyen dünya borsalarında, bugün Davos'ta devam eden oturumlar, Venezuela'ya ilişkin gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Brexit görüşmeleri ve ECB'nin toplantısı gündemin odağında yer alıyor.

Venezuela'da, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, ABD ve AB Komisyonundan destek bulurken, Türkiye, Rusya, Meksika ve Bolivya başta olmak üzere birçok ülke ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetini ülkenin meşru temsilcisi olarak tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim. Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır." ifadelerini kullandı. Maduro dün yaptığı konuşmada halkı ülkedeki darbe tehlikesi karşısında uyanık ve seferber olmaya çağırdı.

ABD'de piyasalarında 2018'in 4'üncü çeyrek şirket bilançolarına bağlı olarak hisse ve sektör bazlı hareketler artarken, federal hükümetin 33 gündür kapalı olması ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe krizinin aşılamaması gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada "Birliğin Durumu" konuşmasını, hükümet açıldıktan sonra kongrede yapacağını bildirdi. Trump'ın açıklamasında, yakın zamanda konuşmasını gerçekleştireceğini vurgulaması ise dikkati çekti. Bu gelişmelere karşın Trump'ın, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif açıklamaları pay piyasalarını destekledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ederken, İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden "Dünya Ekonomi Forumu"nda İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit anlaşmasının büyük olasılıkla gerçekleşeceğini söyledi. Bu gelişmelerle bugünkü ECB toplantısı öncesinde pay piyasaları negatif bir seyir izledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

Analistler, bugün ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ECB Başkanı Draghi'nin son açıklanan makroekonomik verilerin işaret ettiği ekonomideki yavaşlamaya ilişkin tespit ve söylemlerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50'ye gerilemesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yaklaşık 4 ayın ardından ilk kez 100.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks, dün yüzde 0,47 değer kazanarak günü 100.141 puandan tamamlarken, yüzde 1,12 düşüşle 5,2804'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2820 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak öncü imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
11.30 Almanya, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI
14.30 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi
15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı
17.45 ABD, ocak ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

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