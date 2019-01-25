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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ECB sonrası pozitif seyrediyor

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Küresel piyasalar ECB sonrası pozitif seyrediyor

Yurt içinde, yükseliş eğilimini dün de devam ettiren BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 artarak 101.774 ile yaklaşık 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 5,2466 ile 21 Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2650 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin güvercin olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası pozitif seyrediyor.

ECB, dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Draghi'nin açıklamaları yatırımcılar tarafından güvercin olarak değerlendirildi. Avro Bölgesi’nde son büyüme verilerinin beklenenden zayıf olduğunu belirten Draghi, “Önemli parasal politika teşvikleri iç fiyat baskılarına karşı destek sağlamak için gerekli. Yakın dönemli büyümenin zayıf olması bekleniyor. Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler aşağı yönlü.” değerlendirmesinde bulundu.

Manşet enflasyon verilerinde petrol fiyatlarının büyük ölçüde etkili olduğunun ve birkaç ECB üyesinin yeni tahvil alımı konusunu gündeme getirdiğinin altını çizen Draghi, “Enflasyonun orta vadede para politikamızın sağladığı destekle artması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Geçen ay ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı ve üyelerinden gelen ve sıkı para politikalarının gevşetilebileceği şeklinde algılanan güvercin açıklamalar, dün itibarıyla Draghi'nin söylemleri ile Avrupa tarafında da kendini göstermeye başlamış oldu.

Analistler, piyasaların genişlemeci politikaları pozitif karşıladığını, ancak ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve ticaret savaşı ile Brexit belirsizliklerinin, borsaların boğa piyasası önündeki en önemli engeller olduğunu ifade etti.

ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanacağına ilişkin bir sinyal gelmemesi New York borsasında alımları sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor. Dün Dow Jones endeksi günü yatay tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 yükseldi.

Almanya'da dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 50'nin altına gerileyerek daralmaya işaret etmesi ve Avro Bölgesi'nde hem imalat hem de hizmet PMI verilerinin düşüş kaydetmesine karşın Draghi’nin açıklamaları ile alış ağırlıklı seyreden Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise Brexit endişeleri ile yüzde 0,35 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin ocakta yıllık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, yükseliş eğilimini dün de devam ettiren BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 artarak 101.774 ile yaklaşık 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 5,2466 ile 21 Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2650 seviyesinde dengelendi.

Bugün yurt içinde iktisadi yönelim anketi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endeksleri ile ECB'nin profesyonel tahminciler anketinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç 99.500'ün destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı kapasite kullanım oranı ve iktisadi yönelim anketi
10.00 Türkiye, ocak ayı sektörel güven endeksleri
12.00 Almanya, Ifo endeksleri
12.00 Avro Bölgesi, ECB profesyonel tahminciler anketi

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