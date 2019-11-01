Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
GeriEkonomi Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde ve ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda yer alan veriler takip edilecek.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikleri artıran açıklamalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine yönelik endişeler pay piyasalarının negatif seyretmesine neden oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ara verebileceği yönündeki iletişimi ve beklentilerden iyi gelen ABD büyümesine karşın dolar endeksi düşüş eğilimini devam ettirerek 97,2'ye geriledi. Dolar endeksi, yükselişle başladığı ekim ayının ilk günü 100 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçerek, aylık bazda yüzde 2,1 değer kaybetti.

Dün ABD'de açıklanan kişisel gelirlerin beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artmasına karşın Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin risk iştahını azaltması ile Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısını dün onayladı. Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile kabul edildi. Oylamaya katılan Cumhuriyetçi vekillerden "evet" oyu çıkmaması dikkati çekti.

Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin önderliğinde sunulan tasarı, azil sürecinin işleyişine ilişkin prosedürleri belirliyor ve konuyla ilgili yetkililerin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde halka açık ifadeler vermesini öngörüyor.

Trump, karar sonrası yaptığı açıklamada tasarıya tepki göstererek Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi dökümünün okunması çağrısında bulundu ve azil soruşturmasını, "Amerikan tarihindeki en büyük cadı avı" olarak nitelendirdi.

Avrupa tarafında, ertelenen Brexit ve İngiltere'de alınan seçim kararı sonrası piyasalar veri odaklı seyrine döndü. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde 3'üncü çeyrek büyümenin yüzde 1,1'e, enflasyonun ise yıllık yüzde 0,7’ye gerilemesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 51,7'ye yükselmesiyle pozitif seyreden Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 1 değer kazancıyla 2.957 puanda bulunuyor. Japonya'da ise yenin dolar karşısında değer kazanmasının negatif etkisi ve azalan risk iştahı ile gerileyen Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 düşüş kaydetti.
Yurt içinde, dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 azalışla 98.469 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,2 artışla 5,7139'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7190 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın dün açıkladığı yılın son enflasyon raporunda, 2019 sonu enflasyon tahmininin yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye indirilmesi sonrası gerileyişini sürdüren 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 12,65 ile son iki senenin en düşük seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda yer alan verilerin takip edileceğini bildirdi. İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,69-5,74 dar bandının takip edileceğini söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle