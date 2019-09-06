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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.

Piyasalar ABD ile Çin arasındaki müzakerelerin ekim ayında tekrar başlayacağı haberleriyle pozitif bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Eylül'de gerçekleştireceği Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra makroekonomik veri gündemi de yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD’de son dönemde ekonomiye ilişkin gelen karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle güvenli liman olarak görülen varlıklarda satışların etkili olması dikkat çekerken, pay piyasalarında ise alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçerek yüzde 1,47 seviyesinden 1,5910'a kadar çıktı, altının ons fiyatı ise yüzde 2,14 değer kaybıyla 1.519 dolara geriledi.

ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdamı beklentileri aşarken, artan küresel risk iştahı ile Dow Jones endeksi yüzde 1,41, S&P 500 endeksi yüzde 1,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Avrupa tarafında, beklentilerin altında kalan verilere karşın borsalarda pozitif bir seyir izlense de Brexit gelişmeleri nedeniyle İngiltere'de pay piyasaları negatif ayrıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı yenilgiler, görevden almalar ve istifalar Brexit belirsizliğinin devam etmesine neden oluyor. Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Johnson, Brexit’i ertelemek zorunda kalması durumunda Brüksel’den uzatma isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine, “Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ertelemenin anlamı ne? Bence tamamen anlamsız.” yanıtını verdi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüş kaydetti.

Bugün Asya tarafında, artan küresel risk iştahı ve yenin dolar karşısında zayıflamasından bulduğu destekle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 100.278 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,44 artışla 5,6920'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12 Eylül’deki faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam edebileceğini kaydetti.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin dünya borsalarındaki alım istediğini desteklediğini söyleyen analistler, gelişmiş ülke tahvillerinin seyrinin izlenmesi gerektiğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin direnç, 98.500'ün desek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 5,6430'un destek, 5,7150'nin direnç konumunda olduğunu söyledi. 

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