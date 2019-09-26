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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

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Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'deki siyasi gündem ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelere odaklanırken, bugün açıklanacak ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ulusal güvenliğe zarar verdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecini başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.
Trump, dün söz konusu suçlamaların gündeme gelmesine neden olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı konuşmanın dökümünü yayımladı. Görüşmeden Demokratların işine yarayacak herhangi bir malzeme çıkmadığını vurgulayan Trump, "Bu (azil soruşturması), Amerikan tarihindeki en büyük cadı avından başka bir şey değil." dedi.

Trump, Ukrayna'ya Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddialarını reddederek, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak benim hakkımda benzer şeyler istedi." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmeler ve Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerinin, tahminlerden daha önce anlaşmayla sonuçlanabileceğini söylemesi sonrası New York borsasında yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, muhalefete seslenerek, "Cesaretiniz varsa hükümet hakkında güvensizlik oylaması önergesi verebilirsiniz" ifadelerini kullanması, siyasi belirsizliğin bir süre daha gündemde kalacağına işaret etti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Trump'ın ticaret müzakerelerine yönelik açıklamaları sonrası dün sert düşen altının ons fiyatı, bugün sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Altının onsu, dün yüzde 1,8 azalışla 1.504 dolara gerilemesi sonrası şu dakikalarda 1.510 dolar seviyesinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları ile dün pozitif ayrışmasını sürdüren Tük lirası (TL), dolar karşısında değer kazanırken, BIST 100 endeksi de yüzde 0,8 artışla 102.618 puandan günü tamamladı. Dün yüzde 0,5 azalışla 5,6701'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6820 seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, dünkü konuşmasında, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini ve enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını kaydetti. Analistler, Uysal'ın açıklamalarının TL varlıklara ilginin devam etmesini sağladığını belirterek, benzerlerine göre ucuz kalan Borsa İstanbul'da da alımların devam edebileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Trump'a yönelik azil girişiminin gündemin odağında yer aldığını ifade eden analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD'nin ikinci çeyrek büyümesi başta olmak üzere makroekonomik verilerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. 

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