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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

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Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Microsoft'un ilk çeyrek gelirlerinin beklentilerin üzerinde artması sonrası şirket hisselerindeki yüzde 3,3'lük artışın desteği ile Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Avrupa tarafında, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması pay piyasalarında alımları sınırlarken, bir önceki gün zayıflayan avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi de pozitif seyrini sürdüremedi ve düşüşe geçti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1118 ile 30 Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında 1,1130 seviyesinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin martta bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinden çıkacak haberlerin beklendiğini belirterek, ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından döviz kurlarında yükseliş, pay piyasalarında düşüşler görüldü. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,71 değer kaybederek günü 94.499 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,89 artışla 5,9275'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi. 

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