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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.05.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

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Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

İran lideri Ali Hamaney'in, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu açıklaması, jeopolitik risk fiyatlamasının devam etmesine neden oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise dünkü açıklamasında İran üzerindeki azami baskılarının İran rejimini reddetmek için tasarlandığını belirterek, rejim adına faaliyet gösteren grupların dayanağı olan para kaynaklarını kuruttuklarını söyledi. Türkiye'nin S-400 anlaşmasına da değinen Ortagus, "S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler gündemi meşgul ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Jeopolitik riskler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri ile gelişmiş ülke tahvillerine yatırımcı talebi devam ederken, buna bağlı olarak ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 2,21 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,87, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 geriledi.

Avrupa borsalarında ise kayıplar daha sert oldu ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,47 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 87.186 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün düşüş eğilimini sürdürerek 0,3 azalışla 6,0121'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta içinde yapılan düzenlemelerin fonlara portföylerinin belli bir kısmını Borsa İstanbul'da değerlendirme zorunluluğu getirdiğini anımsatarak, bu gelişmenin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD'nin 1'inci çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 ve 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi. 

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