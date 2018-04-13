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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.04.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Küresel petrol üretimi azaldı

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Küresel petrol üretimi azaldı

Küresel petrol üretimi Mart'ta bir önceki aya kıyasla günlük 120 bin varil azalarak 97 milyon 800 bin varile indi. OPEC'in üretim kısıntısı planlanan miktarın üzerine çıkarak geçen ay yüzde 163'e yükseldi.

Küresel petrol üretimi martta bir önceki aya göre günlük 120 bin varil azalarak 97 milyon 800 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in üretim kısıntısı planlanan miktarın üzerine çıkarak geçen ay yüzde 163'e yükseldi.

OPEC'in ham petrol üretimi martta bir önceki aya kıyasla günlük 200 bin varil azalarak 31 milyon 830 bin varil oldu.
Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 910 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 38 milyon 740 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Üretimde en fazla düşüş, Suudi Arabistan ve Venezuela'da yaşandı. Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 620 bin varil gerileyerek 9 milyon 920 bin varile, Venezuela'da ise günlük 580 bin varil gerileyerek 1 milyon 490 bin varile düştü.

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi günlük 80 bin varil yükselerek 59 milyon 100 bin varile ulaştı. Küresel petrol üretimi ise martta bir önceki aya göre günlük 120 bin varil gerileyerek 97 milyon 800 bin varile indi.

IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi bu yıla göre günlük ortalama 1 milyon 800 bin varil artarak 59 milyon 900 bin varili bulacak. Küresel petrol talebinin de günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 99 milyon 300 bin varile ulaşması bekleniyor.

Yıllık talepte 34 milyon 800 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, onu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 200 varil ile Avrupa izliyor.

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