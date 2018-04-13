Küresel petrol üretimi azaldı
Küresel petrol üretimi Mart'ta bir önceki aya kıyasla günlük 120 bin varil azalarak 97 milyon 800 bin varile indi. OPEC'in üretim kısıntısı planlanan miktarın üzerine çıkarak geçen ay yüzde 163'e yükseldi.
Küresel petrol üretimi martta bir önceki aya göre günlük 120 bin varil azalarak 97 milyon 800 bin varile geriledi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in üretim kısıntısı planlanan miktarın üzerine çıkarak geçen ay yüzde 163'e yükseldi.
OPEC'in ham petrol üretimi martta bir önceki aya kıyasla günlük 200 bin varil azalarak 31 milyon 830 bin varil oldu.
Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 910 bin varile ulaştı. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 38 milyon 740 bin varil düzeyinde gerçekleşti.
Üretimde en fazla düşüş, Suudi Arabistan ve Venezuela'da yaşandı. Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 620 bin varil gerileyerek 9 milyon 920 bin varile, Venezuela'da ise günlük 580 bin varil gerileyerek 1 milyon 490 bin varile düştü.
Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi günlük 80 bin varil yükselerek 59 milyon 100 bin varile ulaştı. Küresel petrol üretimi ise martta bir önceki aya göre günlük 120 bin varil gerileyerek 97 milyon 800 bin varile indi.
IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi bu yıla göre günlük ortalama 1 milyon 800 bin varil artarak 59 milyon 900 bin varili bulacak. Küresel petrol talebinin de günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 99 milyon 300 bin varile ulaşması bekleniyor.
Yıllık talepte 34 milyon 800 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, onu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 200 varil ile Avrupa izliyor.
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