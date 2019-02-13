Küresel petrol arzı ocakta azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKüresel petrol arzı ocakta azaldı
GeriEkonomi Küresel petrol arzı ocakta azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.02.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Küresel petrol arzı ocakta azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küresel petrol arzı ocakta azaldı

Küresel petrol arzı ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 1 milyon 400 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 700 bin varil oldu.

Küresel petrol arzı ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 1 milyon 400 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 700 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 930 bin varil azalarak 30 milyon 830 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 36 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşti.

Ocakta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Gabon'da oldu. Gabon'da günlük üretim 30 bin varil artışla 210 bin varile çıktı.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya 'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 400 bin varil azalarak 10 milyon 240 bin varile geriledi.

Ocakta Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük üretimi 180 bin varil azalışla 3 milyon 70 bin varile, Libya'da ise 100 bin varil düşüşle 890 bin varile indi.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 480 bin varil azalarak, toplamda günlük 63 milyon 350 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 1 milyon 400 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 700 bin varile geriledi.

2019'DA TALEP ARTACAK

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 100 milyon 600 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 35 milyon 500 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varille Avrupa kıtası izleyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor