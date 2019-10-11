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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Küresel petrol arzı eylülde düştü

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Küresel petrol arzı eylülde düştü

Küresel petrol arzı, eylülde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil düşüşle 99 milyon 250 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi eylülde günlük 890 bin varil azalarak 28 milyon 830 bin varil oldu. OPEC, bu dönemde 2009'dan bu yana en düşük üretim seviyesini gördü.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. OPEC'in toplam petrol üretimi, söz konusu dönemde, günlük 1,1 milyon varil düşüşle 34 milyon 160 bin varil olarak gerçekleşti.

Üretimin azalmasında, 14 Eylül'de Saudi Aramco'ya ait iki petrol tesisine düzenlenen saldırıların etkili olduğu kaydedildi. Saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın petrol üretimi yarıya düştü. OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi, eylülde günlük 400 bin varil düşerek 65 milyon 90 bin varile indi. Kanada, Norveç, Rusya ve Kazakistan'da petrol üretimi azaldı. Böylece, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil düşerek 99 milyon 250 bin varile indi.

IEA, 2020 TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 220 bin varil artışla 101 milyon 520 bin varil olması öngörülüyor. Bir önceki ayın raporunda, IEA 2020'de petrol talebinin 1 milyon 300 bin varil artacağını öngörmüştü. Petrol talebinde 36 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor. 

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