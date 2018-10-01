Küresel oyuncak sektörü İstanbul’da buluşacak
1 milyar dolar pazar büyüklüğü olan Türk oyuncak sektörü, küresel ölçekteki sektör temsilcilerini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin ilk uluslararası nitelikteki oyuncak fuarı olan Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı 4 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 22’si yabancı olmak üzere 110’un üzerindeki katılımcı, fuar için İstanbul’a gelecek olan 400 yabancı ziyaretçiye, yerli sektör temsilcilerine ve alım heyetlerine son teknoloji ürünlerini sergileyecek. Dev organizasyonda motoru dahil tamamı yerli üretim olan ‘Süper Araba’ dünya sahnesine çıkacak. Hedef, elektronik aksamlı oyuncakta ihracat merkezi olmak. Spielwarenmesse Middle East Türkiye Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan fuarda sektör adına birçok yeniliğin hayata geçeceğini söyledi.
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