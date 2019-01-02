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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
hürriyet.com.tr
02.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

‘Küresel ısınmaya karşı düşük karbon salınımlı bina yapmalıyız’

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‘Küresel ısınmaya karşı düşük karbon salınımlı bina yapmalıyız’

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekerek, “2018 yılında iklim değişikliğine bağlı sıra dışı hava olayları yaşanarak can ve mal kayıplarına yol açtı. Dünyamız artık uyarı veriyor. Gelecekte yaşanabilir bir dünya için düşük karbon salınımlı binalar yapmalıyız” dedi.

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliğine karşı herkesin duyarlı olmasını vurgulayarak, inşaat üreticilerin de üzerine düşeni yaparak düşük karbon salınımlı binalar yaparak buna destek olması gerektiğine değindi.

Altıoğlu, “2018 yılında dünya genelinde binlerce insanın doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği ve tümüyle çevre tahribatına bağlı sıra dışı hava olayları gerçekleşti. Bu olaylarda 1 milyar dolarlık hasara yol açan 10 adet, 7 milyar dolardan fazla hasara yol açan 4 büyük hava olayı yaşandı. İklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarından 250 milyondan fazla insan doğrudan etkilerken, yüzden fazla ülkede yaklaşık bir milyar insan risk altındadır. Ülkemize de baktığımızda geçtiğimiz yıl yaşanan sıra dışı hava olaylarında sıklık olduğunu ve mevsim normallerinden bağımsız bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Dünyamız artık uyarı vermeye başladı ve bizim bu uyarılara kulak vermemiz gerekiyor. Gelecekte yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için sektör olarak karbon salınımı düşük, sınırlı olan enerji kaynaklarımızı daha az tüketen konutlar üretmeliyiz” şeklinde konuştu.

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