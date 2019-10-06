Küresel gıda sofrasının baş köşesindeyiz
Avrupa Birliği’nin 1.1 trilyon Euro ciro ile en büyük imalat sektörünü oluşturan gıda ve içecek endüstrisi, en yeni ürünlerini Almanya, Köln’de dün kapılarını açan Anuga Fuarı’nda tanıtıyor. Türk firmaları bu yıl 100’üncü yılını geride bırakan Anuga’da 315 firma ile katılım rekoruna ulaştı. Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı ülke oldu.
Fuarda İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım organizasyonu ile 257 firma yer alırken, 58 firma da fuara bireysel stantlarıyla katılıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yılda bir düzenlenen Anuga Fuarı’nın, kişiselleştirilmiş diyetten süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu kaydetti. 2017’deki Anuga’ya Türkiye’den 247 firma katılırken, bu yıl milli katılım altındaki firma sayısının 257’ye yükseldiğini belirten Avdagiç, “Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. 315 firma ile Anuga’da adeta ‘partner ülke’ gibiyiz. Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stant hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, ‘Odalar ne yapıyor?’ diye soranlara yorumsuz cevabımızdır” diye konuştu.
BİR ADIM ÖNDE
Avdagiç, Türk firmalarının 2017’deki fuarda genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller, sıcak içecekler, içecekler, et ve et ürünleri, aşçılık, ekipman ve teknolojileri olmak üzere 7 ayrı ihtisas salonunda yer aldığını hatırlatarak, “Bu yıl organik gıda firmalarının yer aldığı salonda da varız. Türkiye olarak bu önemli platformda çıtayı hep daha yukarı çıkarmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İTO olarak Anuga ile birlikte Paris ve Abu Dabi’de yapılan SIAL gıda fuarlarının milli katılımını da gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz” dedi.
Avdagiç, gıdanın dünyada ve Türkiye’de ‘en stratejik sektör’ olduğunu vurgulayarak, “Gıdada üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler, daima bir adım önde. Bunun için biz gıda sektörünün önünü açmayı, tarihsel bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir performans gösterdiğini belirten Avdagiç, “Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da iktisadi faaliyet kollarından biri olan tarım, ormancılık ve balıkçılık kalemi, 2018’in ikinci çeyreği hariç, son 10 çeyrektir pozitif olarak büyüyor. Bu çok önemlidir” dedi.
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