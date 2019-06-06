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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.06.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Küresel gıda fiyatları mayısta yükseldi

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Küresel gıda fiyatları mayısta yükseldi

FAO Gıda Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 1,9 düştü.

Küresel gıda fiyatları, mayısta aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 1,9 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 172,4 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 düştü. 

Küresel gıda fiyatlarındaki yükselişte zorlu hava koşulları nedeniyle artan peynir ve mısır fiyatları etkili oldu. Endeks, mayıs ayındaki artışla art arda 5'inci kez yükseliş gösterdi. 

Süt Fiyatı Endeksi de aylık bazda yüzde 5,2 arttı ve 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, peynir fiyatlarındaki yükseliş ve güçlü küresel ithalat talebinden kaynaklandı. 

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, mısır fiyatlarındaki ani dalgalanma nedeniyle mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi. Bu dönemde, pirinç fiyatları istikrarlı seyrederken buğday fiyatları geriledi. 

Et Fiyat Endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarken, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 1,1, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 3,2 düştü. 

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