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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Küresel gıda fiyatları eylülde geriledi

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Küresel gıda fiyatları eylülde geriledi

FAO Gıda Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 7,4 düştü.

KÜRESEL gıda fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 7,4 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 165,4 puana düştü. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,4 azaldı.

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüşte temel gıda maddelerinin envanterlerinde kaydedilen artışlar etkili oldu.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 geriledi. Söz konusu gerileme, ABD'deki yüksek mahsul beklentisiyle mısır ihracat fiyatlarının düşmesinden kaynaklandı. Uluslararası pirinç ve buğday fiyatları da ay boyunca düşük seyretti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi geçen ay ağustosa göre yüzde 2,3 düşüş kaydetti ve son üç senenin en düşük seviyesine geriledi. Eylülde en sert düşüş palm yağı fiyatlarında görüldü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi eylülde yüzde 2,4 azalırken, Et Fiyatları Endeksi de ağustosta revize edilen 166,3 değerinin altında seyretti. Şeker Fiyat Endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

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