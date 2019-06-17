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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.06.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor

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Küresel gaz ihracatında LNG'nin payı hızla yükseliyor

Küresel enerji piyasasında LNG formunda gerçekleştirilen doğal gaz ihracatı, 10 yılda yüzde 72 artarak 431 milyar metreküpe yükseldi. Toplam doğal gaz ihracatında boru hatlarının payı yüzde 65, LNG'nin payı ise yüzde 35 olarak belirlendi. Dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke 104,8 milyar metreküple Katar oldu.

Küresel enerji piyasasında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formunda gerçekleştirilen ihracat 10 yılda yüzde 72 artarak 431 milyar metreküpe yükseldi.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, doğal gazda boru hatları ticaretine alternatifi olan LNG ihracatı giderek artıyor.

Buna göre, 2009'da dünyada 249,7 milyar metreküp olan LNG ihracatı son on yılda yüzde 72 artış gösterdi. Böylece geçen yıl küresel doğal gaz piyasasında 431 milyar metreküp LNG satıldı. 2018'de boru hatları aracılığıyla yapılan doğal gaz ticareti ise 805 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasadaki toplam doğal gaz ticaretinde boru hatlarının payı yüzde 65, LNG'nin payı ise yüzde 35 oldu. Toplam 431 milyar metreküplük LNG ticaretinde en çok ihracatı 104,8 milyar metreküple Katar geçekleştirdi. En fazla LNG ithal eden ülke ise 113 milyar metreküple Japonya oldu.

Boru hatlarıyla en çok doğal gaz satan ülke de 223 milyar metreküple Rusya oldu. Bu ülkeyi 114,3 milyar metreküple Norveç ve 77,2 milyar metreküple Kanada izledi.

En fazla boru gazı satın alan ülke ise 100,8 milyar metreküple Almanya oldu. Almanya'yı 77,3 milyar metreküple ABD ve 47,9 milyar metreküple Çin takip etti. 

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