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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ÖZPEYNİRCİ / ANALİZ
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Küresel fren!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Küresel fren!

Küresel otomotiv sektörünün elektrikli yeni çağa hazırlandığı bugünlerde, dünyada otomobil satışlarında gözle görülür daralma yaşanıyor. Haziran ayında tüm dünyada otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6.4 gerileyerek 6 milyon 793 bin adede düşerken, ilk yarı sonunda ise satışlar yüzde 6.6 azalarak 45 milyon 158 bin adede indi. Çin’de pazar yüzde 12.4, Avrupa’da 8.1, ABD’de yüzde 2.1 geriledi.

TÜRKİYE’de otomotiv pazarı ÖTV teşviklerine rağmen 6 ayda yüzde 45 daralırken, elektrikli yeni çağa girmeye hazırlanan ve emisyon sınırlamalarıyla karşı karşıya kalan küresel otomotiv sektörü de son dönemin en zorlu yıllarından birini yaşıyor. Tüm dünyada tüketicilerin otomobil alırken, pazara sunulacak yeni nesil elektrikli ve hibrit modelleri beklemesi satışlarda daralmayı beraberinde getiriyor. Haziran ayında dünyada otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6.4 gerileyerek 7 milyon 793 bin adede gerilerken, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin’de ise satışlar haziranda yüzde 9.3 düşüşle 2 milyon adede indi. Haziran ayında ABD’de pazar yüzde 2.4 azalarak 1.5 milyon adede düşerken, Kanada’da yüzde 10, Güney Kore’de yüzde 7.2, Rusya’da yüzde 3.3, Japonya’da ise yüzde 0.4 kayıplar yaşandı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Batı Avrupa’da yaşanan kayıp haziranda yüzde 8.1 olurken, Türkiye’yi de kapsayan Doğu Avrupa’da ise yüzde 1.8’lik daralma yaşandı.

İSVEÇ’TE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dün Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) açıkladığı rapora göre Avrupa’da da otomobil satışları da toplam satışlar gibi haziranda yüzde 8’e yakın düştü. Yapılan tahminlerde Avrupa’da satışların yıl sonunda yüzde 1 düşmesi öngörülürken, haziran sonuçları sonrası bu beklentinin artacağından endişe ediliyor. ACEA’nın Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık raporuna göre, haziran ayında AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları yüzde 7.9 geriledi. Haziran 2018’de 1 milyon 619 bin 280 otomobil satılırken, bu yıl haziran ayında bu rakam 1 milyon 491 bin 285 adede kadar geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise yine AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında satışlar yüzde 3.11 düşerek 8 milyon 426 bin 227 adede geriledi. Haziran ayında Avrupa’da en büyük kaybı yüzde 51.95’lik daralmayla İsveç yaşarken, bu ülkeyi yüzde 15.54 daralan Çek Cumhuriyeti ve yüzde 14.43 küçülen Avusturya izledi. Haziran ayında Avrupa’da satışlarını tek artıran ülke ise yüzde 12.66 büyümeyle İrlanda oldu.

6 AYDA TÜRKİYE FARKI

6 aylık sonuçlara göre ise İsveç yüzde 25’le otomobil satışları en fazla daralan ülke olurken, Çek Cumhuriyeti yüzde 10.63 ile ikinci, Hollanda ise yüzde 10.48 ile en fazla düşen üçünü ülke oldu. Türkiye, AB üyesi olması halinde yüzde 43.31’lık kayıpla ilk yarıda Avrupa’da satışları en çok düşen ülke olacaktı. ACEA’nın raporuna göre haziran ayında markalar bazında en büyük kaybı yüzde 26.60 daralan Nissan yaşarken, Volvo yüzde 21.67 kayıpla ikinci, Fiat ise yüzde 15 daralmayla üçüncü sırada. 6 aylık sonuçlara göre ise Nissan yüzde 24.22 düşüşle ilk sırayı korurken, Fiat yüzde 10.21 daralmayla ikinci sırada yer aldı.

AVRUPA’DAKİ DÜŞÜŞ İHRACATA YANSIYOR

AVRUPA’da toplam pazar haziran ayında yüzde 8.1 ilk 6 ayda yüzde 2.9 daralırken, Türk otomotiv sanayinin ihracatı da paralel bir seyir izlemiş. Otomotiv ihracatının büyük kısmını Avrupa’ya yapan Türkiye’de rakamlar ocak-haziran döneminde geriledi. 6 ayda otomotiv ihracatı yüzde 7.72 düşerek 634 bin 769 adede, gerilerken en büyük kaybı 2021’de Gebze’deki fabrikasını kapatma kararı alan Honda Türkiye yaşadı. Honda’nın ihracatı 6 ayda yüzde 58.40 geriledi. Otomobil ihracatında Honda’yı yüzde 26.72 kayıpla Tofaş, yüzde 17.32 kayıpla Hyundai Assan takip etti. 6 ayda iç pazarda yaşanan yüzde 45 daralmaya , ihracatta yaşanan yüzde 7.72’lik kayıplar eklenince, Türkiye’deki otomotiv üretimi de 6 ay sonunda yüzde 14 daraldı.

Küresel fren

500 ELEKTRİKLİ OTO GELİYOR!

OTOMOTİV devleri önümüzdeki 5-10 yıl içinde elektrik teknolojisine 300 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımın 135 milyar doları Çin’de gerçekleşecek. Hemen hemen tüm markalar elektrikli otomobillerini ve bataryalarını Çin’de üretecek. Yapılacak yatırımlarda aslan payını 91 milyar dolarla Volkswagen Grubu alırken, Daimler 42 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Amerikan GM’in yapacağı yatırım tutarı ise 8 milyar dolar. Bugün dünyada yaklaşık 100 adet elektrikli otomobil bulunurken bu sayının 2020’de 200’e, 2025’te ise 500 adete ulaşması bekleniyor.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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