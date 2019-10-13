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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı

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Küresel fonlar, altın yatırımında rekor kırdı

Dünya genelinde yatırım fonlarındaki altın miktarı, geçen ay 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel altın fonları, yılbaşından bu yana 368 ton altın aldı - ABD'de altın fonlarına yılbaşından bu yana 10,5 milyar dolarlık para akışı oldu.

Dünya genelinde yatırım fonlarında tutulan altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tona ulaşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Küresel ekonomide süregelen genişleyici para politikası ile ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, eylülde küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 3,9 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı, eylülde bir önceki aya göre 75,2 ton artış gösterdi. Böylece fonların portföylerindeki altın miktarı, son 4 ayda kesintisiz artarak yılbaşından bu yana yüzde 13,4 yükseldi. Global fonların portföyündeki altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveyi de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN VARLIKLARINDA KUZEY AMERİKA LİDER
Rapora göre, Kuzey Amerika fonları 62 tonla eylülde altın alımında lider olurken, bu fonlara yaklaşık 3,1 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti.

Avrupa fonları ise eylülde 7,7 ton altın aldı. Bu artışta başı 31 Ekim'deki Brexit kararını bekleyen İngiltereli yatırımcılar çekti. Avrupa fonlarını 3,9 tonla Asya ve 1,7 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti.

Bu yılın 9 aylık döneminde küresel fonların elinde tuttuğu altın miktarı 368 ton artış gösterirken, bu fonlara para akışı 17,9 miyar dolar oldu.  Bu yılın ocak-eylül döneminde Kuzey Amerika fonları 214,3 ton, Avrupa fonları 146,4 ton ve Asya fonları 5 ton alım gerçekleştirdi.

ABD'Lİ FONLAR, 9 AYDA BİN 381,5 TON ALTIN ALDI
Ülkeler bazında eylül ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,1 milyar dolarla ABD aldı. ABD, aynı zamanda 9 aylık dönemde fonlarında bin 381,5 ton altın toplayarak, fonlarında en fazla altın bulunduran ülke de oldu. ABD'nin altın fonlarına yılbaşından bu yana gerçekleştirilen para akışı ise 10,5 milyar dolara dayandı.

Ocak-eylül döneminde altın fon varlıkları sıralamasında ABD'yi 582,7 tonla İngiltere ve 351,5 tonla Almanya takip etti. Türkiye, söz konusu sıralamada 0,6 tonluk altın fonu varlığıyla 15'inci sırada yerini aldı.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR
Eylül ayı boyunca birçok merkez bankası faiz indirimine giderken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor.

Raporda, altın fiyatındaki hareketlerin, merkez bankalarının para politikası hamlelerine göre şekillenmeye devam edeceği tahminine yer veriliyor. Para politikası haricinde de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli etkenler olduğu belirtilen raporda, halen devam eden küresel belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yürütülen azil sürecinin ticaret savaşlarının gidişatını, dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Çin'in olası ertelemelerle bu süreci 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar uzatmayı deneyebileceği, bunun da risk algısını artırabileceği ifade edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Brexit süreci belirsizlikleri artıran bir başka unsur. Anlaşmasız Brexit ihtimali veya yeni bir erteleme kararı çıkması gibi belirsizlikler yatırımcıları altın varlıklara yönlendirebilir. Bunların yanı sıra dünya genelinde negatif faiz oranlarının halen ağırlığını koruması durumu altının fırsat maliyetini düşürmektedir. Avrupa'da birçok ülkenin devlet tahvilleri halen negatif faiz vermeye devam ederken, yatırımcılar aldıkları tahvilden faiz almak yerine tahvil süresi dolduğunda faiz ödemek durumunda kalıyor." 

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