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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceren DENİZ
09.05.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Küresel eşitsizlik hızla yayılıyor

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Küresel eşitsizlik hızla yayılıyor

Türkiye ve dünyanın önemli ekonomistlerini ve mali uzmanlarını bir araya getiren zirve niteliğindeki Maliye Sempozyumu Antalya’da başladı. Dünya ekonomisinin 150 yılını değerlendiren ünlü ekonomist Vito Tanzi, modern çağın temel sorununun küresel eşitsizliğin salgın gibi yayılması olduğunu söyledi.

DÜNYACA ünlü maliye uzmanları Prof. Vito Tanzi ve Prof. Malcom Sawyer ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden maliye alanı temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 33’üncü Uluslararası Maliye Sempozyumu Antalya’daki Mirage Park Otel’de yapılıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 3 gün sürecek olan sempozyumda, katılımcılara ekonomi alanında 93 bildiri sunulacak. Sempozyumda, ulusal ve uluslararası ölçekli ekonomi politikalarının yanı sıra, kamu harcamaları, vergi hukuku, bütçe, maliye politikası ve uluslararası maliye gibi konular tartışmaya açıldı.

Küresel eşitsizlik hızla yayılıyor
Yücel Acer, Selçuk İpek, Bünyamin Bacak (Soldan sağa)

MALİ SORUNLARA BİLİMSEL YAKLAŞIM

Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, “Maliye sempozyumu Türkiye’de her yıl yapılıyor. Zirve niteliğindeki bu sempozyumda, devletle ilişkili olmasına rağmen çok dinamik bir alan olan maliyedeki dönüşümü değerlendiriyoruz. Hem mevzuatlar hem de Türkiye’nin uyguladığı maliye politikaları gün be gün yenileniyor. Son dönemde devlet cari harcamaları kısıp yatırım harcamalarını artırmaya çalışıyor. Bu değişiklikler yatırımcıları çok etkiliyor. Türkiye’nin cari açık, yüksek enflasyon, faizlerdeki artış gibi önemli meseleleri maliye ve para politikalarıyla çözülebiliyor. Biz politikalar konusunda uzmanların görüşleriyle bilimsel yaklaşım geliştirebilmek için bir araya geldik” dedi.

Küresel eşitsizlik hızla yayılıyor

SON 150 YILIN EKONOMİK PERSPEKTİFİ

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) 20 yıl boyunca mali işler direktörü olarak görev yapan, İtalyan ekonomist Prof. Dr. Vito Tanzi, sempozyumda “Hükümet politikalarındaki sorunlar eşijtsizliği nasıl etkiler?” başlığıyla yaptığı konuşmada meseleyi tarihi perspektiften değerlendirdi. Yirminci yüzyıldan günümüze kadar sanayileşmiş dünyanın ekonomik kalkınma sürecini tarif eden Vito Tanzi, “Ekonomi tarihinde geçen son 150 yılda, gelir dağılımındaki dengesizlikler, hükümetlerin atacakları adımları düzenlemelerinde karmaşaya neden oldu. Gelir vergileri, merkez bankaları ve sosyal refah programlarından önceki dönemde yaşanan zorlu süreç nedeniyle, devlet müdahalesi güçlüydü. Daha sonra endüstrileşen ekonomilerde, yasalar ve yönetmelikler genişletilerek ekonomiye yön verilmeye çalışıldı. Fransa, Belçika, Avusturya ve Türkiye gibi birçok ülke geliştirdikleri sistemlerle adım adım ekonomilerini büyütme yolunda ilerlediler. Modern dünyanın en büyük sorunları ise, uluslararası güçlerin kontrolüyle küresel eşitsizliklerdeki hızlı yükseliş ekseninde yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel eşitsizlik hızla yayılıyor

AKADEMİK ÇALIŞMALARA KAYNAK OLACAK

Sempozyum kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu’nun defalarca toplanarak disiplinli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Bünyamin Bacak, uluslararası katılımcılarla yapılan bu kongreden çıkacak shonuçların akademik çalışmalara da önemli ölçüde etki yapacağını belirtti. Mali bir zirve niteliğinde her sene gerçekleştirilen buluşmanın Türkiye için önemli bir gelenek olduğunu belirten Sempozyum Başkanı Selçuk İpek ise, geliştirilen politikaların geleceğe yön vermede belirleyici olduğunu dile getirdi.

 

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